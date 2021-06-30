DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: İşten çıkarma yasağı istisnaları kaldırılarak devam etmeli; ücretsiz izin uygulamasına son verilmeli

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Temmuz 2021’de başlayacak normalleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada salgının bitmediğine dikkat çekerek, alınması gereken önlemleri sıraladı. Çerkezoğlu, "İşten çıkarma yasağı istisnaları kaldırılarak devam etmeli, ücretsiz izin uygulamasına son verilmeli. İş ve gelir kaybına uğrayan tüm işçilere asgari ücretten az olmamak üzere gelir desteği sağlanmalı" dedi.

Arzu Çerkezoğlu, yarın başlayacak normalleşme sürecine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal önlemlerin normalleşmeyle birlikte sosyal desteklerin sona ereceğinin altını çizen Çerkezoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hükümet 1 Temmuz 2021 tarihinden başlayarak salgınla ilgili neredeyse tüm önlemleri yürürlükten kaldırma kararı aldı. Salgın sürerken, aşılama henüz yeterli düzeye ulaşmamış ve virüsün yeni varyantları dünyada tehlike saçmaya başlamışken sadece turizmi ve ekonomiyi gözeterek normalleşme süreci başlatılıyor. Bunun yanında salgının işsizlik ve yoksulluk gibi toplumsal tahribatlarına karşı zaten oldukça yetersiz olan sosyal önlemler de 1 Temmuz’dan itibaren sona erecek."

"Hükümet, salgınla mücadelenin hem sağlık hem de sosyal boyutunda başarısız oldu"

Hükümetin salgının ekonomik ve sağlık boyutunda başarısız olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, "Salgında devlet, ne Anayasa’nın sosyal devlet ilkesini uyguladı ne de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun gereği olan salgın nedeniyle geçim zorluğuna düşen vatandaşının geçimini temin etti. Gerçek ortadadır; hükümet salgınla mücadelenin hem sağlık hem de sosyal boyutunda başarısız olmuştur" açıklamasını yaptı.

"İşçilere gelir desteği verilmeli"

DİSK Başkanı Çerkezoğlu, "Salgın bitmemiştir" diyerek, salgının sosyal boyutu ile ilgili olarak alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

"- İşten çıkarma yasağı istisnaları kaldırılarak devam etmeli, ücretsiz izin uygulamasına son verilmelidir.

- Pandemide iş ve gelir kaybına uğrayan tüm işçilere asgari ücretten az olmamak üzere gelir desteği verilmeli, işsizlik ödeneğinden yararlanmak için öngörülen ağır koşullar kaldırılmalıdır.

- Asgari ücretin tümüyle vergiden muaf tutulması ve asgari ücrete sağlanacak SGK prim desteği ile asgari ücretin brütü net olarak ödenmeli, böylece tüm işçilerin eline geçen nakit miktarı en az 750 TL artırılmalıdır.

- Emekli aylık ve gelirleri asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir.

- Kayıt dışı çalışanların gelir kaybını gidermek için sosyal güvenlik sistemi içinde bir asgari gelir desteği sağlanmalı, yoksul haneleri desteklemek için aile sigortası kolu uygulaması başlatılmalıdır.

- Kadınların ve gençlerin salgından çok daha olumsuz etkilendiği dikkate alınarak kadın ve genç istihdamı için özel önlemler alınmalıdır.

- Uzaktan çalışma, hak kayıpları yaratmayacak ve işçi haklarını güvence altına alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir."