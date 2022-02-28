DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Gelir üzerindeki verginin azaltılmasını istiyoruz

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Hayat Pahalı, Emek Ucuz, Bu Böyle Gitmez" başlıklı broşürleri dağıtmak için Kocaeli’ne geldi. Asgari ücrete yapılan zammın yeni asgari ücret işçinin eline geçmeden eridiğini söyleyen Çerkezoğlu, “Asgari ücret ve tüm ücretlerin asgari miktarı vergi dışarı bırakıldı. Ama bu yetmez. Gelir üzerindeki verginin azaltılmasını istiyoruz” dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bugün İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda broşür dağıttı. Çerkezoğlu'na, DİSK Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve sendika üyeleri eşlik etti. "Hayat Pahalı, Emek Ucuz, Bu Böyle Gitmez" başlıklı broşürler İzmit halkına ve esnafına dağıtıldı.

Afiş dağıtımı öncesinde bir açıklama yapan Arzu Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"Bugün işçi kenti olan Kocaeli’ndeyiz. DİSK olarak alanlarda, meydanlarda, yaşadığımız geçim sıkıntısını, yoksulluğu anlatıyoruz. Bu anlamda temel taleplerimizle yürüttüğümüz mücadele kapsamında Kocaeli’ndeyiz. 1 Ekim’de TBMM’nin açıldığı günden itibaren ‘Gelirde adalet, vergide adalet’ kapsamında mücadele yürüttük ve asgari ücretin belirlenmesi sürecinde de taleplerimizle alanlarda, meydanlarda bunu devam ettirdik. 2022 yılının başından bu yana önce döviz kuru krizi, ardından gelen hayat pahalılığı bizler açısından, işçi sınıfı açısından hayatı olanaksız hale getiren, yaşamda kalma mücadelesine getiren bir süreci oluşturdu.

"Zamlar elimize geçmeden eridi "

Bu açıdan biz, bu süreçte bu yüksek enflasyon, pahalılık ve işsizlik karşısında DİSK olarak alanlara, meydanlara taşımak ve bu ülkenin bütün demokrasi güçleriyle bitlikte insanca yaşadığımız mücadeleyi hep birlikte yürütme kararlılığındayız. Özellikle beş temel talep ile bu mücadeleyi yürütüyoruz. Her şeyden önce bu yüksek enflasyon karşısında bütün ücretlerin artırılması ve başta asgari ücret olmak üzere bütün ücretlerin baştan belirlenmesi konusunda taleplerimizi iletiyoruz. Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapıldığını hükümet büyük bir müjde olarak ifade etti ama artırılan asgari ücret daha elimize geçmeden eridi gitti.

"Gelir üzerindeki verginin azaltılmasını istiyoruz"

Başta elektrik, doğal gaz olmak üzere birçok kaleme gelen zamların geri alınması ve ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz. Asgari ücretin vergi dışında bırakılması DİSK’in yıllardır mücadelesini verdiği bir konuydu. Bu konuda nihayet bir adım atıldı ve asgari ücret ve tüm ücretlerin asgari miktarı vergi dışarı bırakıldı. Ama bu yetmez. Gelir üzerindeki verginin azaltılmasını istiyoruz. Taşeron ve kuryeler olmak üzere bütün güvencesiz çalışma biçimlerinin ortadan kaldırılması lazım diyoruz.

"Emeğin Türkiye'sini büyütüyoruz"

Bu sömürü ve zamlar karşısında halkın gelirini koruyabilmesinin tek yolu sendikalı olmasıdır. Gelir kaybının önemli nedenlerinden biri sendikal hakların ve toplu sözleşme önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Daha yeni bir veri paylaşıldı. Hükümet, ülkeyi yöneten siyasi iktidar tarafından paylaşılan bir veri çok değerli. Aslında her şeyi anlatmaya yeter. GSYH’nin nasıl paylaşıldığına dair rakamlar açıklandı. Pandemi sürecinde bile ürettiğimiz toplam değerden emeğin altığı pay 8 puan düştü. Ama bunun karşısında sermayenin, patronların payı bir o kadar arttı. Türkiye’de emeğin ürettiğimiz değerden payını alamadığını göstermesi açısından önemli. DİSK olarak ürettiğimiz değerin hakça paylaşıldığı; adaletin, eşitliğin, barışın olduğu emeğin Türkiye’sini büyütüyoruz. O sebeple bugün Kocaeli’ndeyiz. Her yerde büyütme kararlılığımızı bugün bir kez daha ifade edeceğiz."