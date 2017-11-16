DİSK Genel Başkanı Beko: Dilerim taşeron sistemi, ortadan kalkar

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, \"Taşeronun olmaması; kamuda, kamu işçisinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Dilerim, önümüzdeki süreçte taşeron sistemi, kesinlikle ortadan kalkar\" dedi.

DİSK Genel Başkanı Beko, Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu ile birlikte Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir\'i ardından Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu\'yu ziyaret etti. Sendikada açıklamalarda bulunan Beko, taşeronlaşmanın yasaklanması gerektiğini söyledi. Kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verileceği düşüncesinde olduğunu dile getiren Beko, şöyle dedi:

\"Taşeronun olmaması; kamuda, kamu işçisinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Çalışma Bakanımızla görüştük. Önümüzdeki günlerde, Üçlü Danışma Kurulu’nu toplayacağını ve bu taşeron ve kadro meselesini konuşacağını söylemişti. Dilerim, önümüzdeki süreçte taşeron sistemi, kesinlikle ortadan kalkar. Belediyelerde, kamuda, şirketlerde çalışan taşeron işçilerine kadro verilir, düşüncesindeyim. Dilerim, bu işi hep beraber başarabiliriz\" diye konuştu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nda çalışan maden işçilerinin yer altında yaptığı eylemi de hatırlatan DİSK Genel Başkanı Beko, \"Geçtiğimiz hafta yer altındaki arkadaşlarımızla madenci kardeşlerimizle yapılan bu direniş, bizim için çok anlamlı bir direniş. TTK’nın 58\'inci madde dışında bırakılması, çok doğru bir adım. Bunun sadece Zonguldak’ta değil, Türkiye’de tüm madenlerde uygulanması lazım\" dedi.

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