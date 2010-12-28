DİSK Başkanı ve üyelerine polis müdahalesi

T24

Osmanlı Ordusu’nun Batı’ya yapacağı seferlerden önce ordunun toplandığı alanda Hünkâr Kasrı olarak inşa edilen Otağ-ı Hümayun, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)’nin işbirliğiyle onarıldı ve bugün resmi açılışı için tören düzenlendi.Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri ise buranın müze yapılmasını istediklerini ifade ederek Otağ-ı Hümayun'un yeraldığı YTÜ Davutpaşa Kampusü önünde toplandı. Aralarında DİSK Başkanı Süleyman Çelebi'nin de yeraldığı grup, "Otağ-ı Hümayun 12 Eylül 1980'de DİSK üyelerinin sorgulandığı bir işkencehanedir. Müze yapılmalıdır" açıklamasını yaptı. Grup açıklamanın ardından Otağ-ı Hümayun'a doğru ilerlemek istedi ancak polis engel oldu. Yaşanan gerginlik arbedeye dönüştü.Polis, üniversite kampusüne girmeye çalışan grubu, kalkanlarıyla iterek içeriye sokmadı. Polis, araylarında Süleyman Çelebi'nin de bulunduğu gruba cop ve kalkanlarla müdahele etti. Müdahale sırasında Çelebi'nin grubun gerisinde olduğu görüldü. Yaşanan arbede Çelebi'nin de araya girmesiyle son buldu. Polisin uyguladığı orantısız güç en son Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite rektörleriyle yaptığı toplantıyı protesto etmek isteyen öğrencilere yapılan müdahalede gündeme gelmişti.