DİSK Başkanı: Kıdem tazminatı 'son kale'; grevse grev, direnişse direniş...

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, kıdem tazminatının fona devri planına karşı grev sinyali verdi. Balıkesir’deki panelde konuşan Beko, ‘kıdem tazminatının işverenler için yük olarak görüldüğünü’ söyledi. “Bizim için bir yük değil, haktır. Kıdem tazminatı olmayan işçinin, iş güvencesi olmaz” diyen DİSK Başkanı, kıdem tazminatının ‘son kale’ olduğunu vurguladı. "Bedeli ne olursa olsun; grevse grev, direnişse direniş, yürüyüşse yürüyüş" diyen Beko, "Leş kargalarına kıdem tazminatlarımızı yedirmemek için ne gerekiyorsa yapmamız gerektiğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

Beko, şunları kaydetti:

“Eğer biz bu ‘son kale’mizi leş kargalarına teslim edersek, önce bizim çocuklarımızın ve torunlarımızın kesinlikle o işyerlerinde, iş güvencesi olmaz. Dolayısıyla biz 15 milyon işçi kardeşlerimiz; DİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ tarihi bir görev bizi bekliyor. Bedeli ne olursa olsun; grevse grev, direnişse direniş, yürüyüşse yürüyüş. Leş kargalarına kıdem tazminatlarımızı yedirmemek için ne gerekiyorsa yapmamız gerektiğine inanıyorum.”

Beko, Türkiye’de 300’e yakın özel istihdam bürosu bulunduğunu, yakın zamanda 6,5 milyon dolaylarında kiralık işçi olacağını savundu: “Kiralık işçinin sendikası olmaz, kıdem tazminatı olmaz, sekiz aydan fazla çalışamaz, işsizlik fonundan faydalanamaz, işçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamı içinde olamaz. Patronlar işçileri atıp yerine kiralık işçi alacaklar.”