T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

DİSK Başkanı: Kıdem tazminatı 'son kale'; grevse grev, direnişse direniş...

"Leş kargalarına kıdem tazminatlarımızı yedirmemek için ne gerekiyorsa yapmamız lazım"

18 Haziran 2017 16:50

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, kıdem tazminatının fona devri planına karşı grev sinyali verdi. Balıkesir’deki panelde konuşan Beko, ‘kıdem tazminatının işverenler için yük olarak görüldüğünü’ söyledi. “Bizim için bir yük değil, haktır. Kıdem tazminatı olmayan işçinin, iş güvencesi olmaz” diyen DİSK Başkanı, kıdem tazminatının ‘son kale’ olduğunu vurguladı. "Bedeli ne olursa olsun; grevse grev, direnişse direniş, yürüyüşse yürüyüş" diyen Beko, "Leş kargalarına kıdem tazminatlarımızı yedirmemek için ne gerekiyorsa yapmamız gerektiğine inanıyorum" ifadesini kullandı. 

Beko, şunları kaydetti: 

“Eğer biz bu ‘son kale’mizi leş kargalarına teslim edersek, önce bizim çocuklarımızın ve torunlarımızın kesinlikle o işyerlerinde, iş güvencesi olmaz. Dolayısıyla biz 15 milyon işçi kardeşlerimiz; DİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ tarihi bir görev bizi bekliyor. Bedeli ne olursa olsun; grevse grev, direnişse direniş, yürüyüşse yürüyüş. Leş kargalarına kıdem tazminatlarımızı yedirmemek için ne gerekiyorsa yapmamız gerektiğine inanıyorum.”

Beko, Türkiye’de 300’e yakın özel istihdam bürosu bulunduğunu, yakın zamanda 6,5 milyon dolaylarında kiralık işçi olacağını savundu: “Kiralık işçinin sendikası olmaz, kıdem tazminatı olmaz, sekiz aydan fazla çalışamaz, işsizlik fonundan faydalanamaz, işçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamı içinde olamaz. Patronlar işçileri atıp yerine kiralık işçi alacaklar.”

ETİKETLER

DİSKKani Beko

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24