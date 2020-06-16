DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir

Karşıyaka Belediyesi’nin ‘Korona Günlükleri’ etkinliğinin bu haftaki ilk konuğu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu oldu. Emek tarihinin önemli olaylarından 15 - 16 Haziran Büyük İşçi Yürüyüşü’nün 50. yılı onuruna gerçekleşen söyleşide kıdem tazminatına ilşkin konuşan Çerkezoğlu, " Şu ana kadar resmi olarak bir açıklama, bizimle herhangi bir müzakere söz konusu değil ancak hükümet bunu gündeme getirirse bizim duruşumuz net. Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullandı.
Gündemdeki ‘kıdem tazminatı’ konusunda önemli açıklamalar yapan Genel Başkan Çerkezoğlu, “Kıdem tazminatı bir iş yerinde yıllardır çalışıyor olmaktan kaynaklı, işverende beklettiğimiz 13. ay ücretimizdir. İşverenin işçiye karşı sorumluluğudur. En temel iş güvencesi dayanaklarımızdan bir tanesidir. Bu hak gasp edilirse işverenler işçileri çok rahat işten çıkartacaktır. Bu hakkı ortadan kaldırmak demek, işçinin alın terine elini uzatmak demektir. Hele bu pandemi koşullarında bu kadar yoksulluk artmışken, işçinin deyim yerindeyse canı burnundayken bir de kıdem tazminatına el atılması kabul edilebilir bir şey değil, aklınızdan bile geçirmeyin diyoruz. Şu ana kadar resmi olarak bir açıklama, bizimle herhangi bir müzakere söz konusu değil ancak hükümet bunu gündeme getirirse bizim duruşumuz net. Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir. Tüm gücümüzle tüm işçi arkadaşlarımıza, hakkımıza sahip çıkacağız” dedi.
Cumhuriyet'tete yer alan habere göre Başkan Çerkezoğlu, 15 - 16 Haziran Büyük İşçi Yürüyüşü’nün 50. yılı ile olarak da şunları söyledi: “Dünya emek tarihi ile birlikte güncel emek siyaseti açısından da çok önemlidir 15 - 16 Haziran. Kemal Türkler’in işaret fişeğini yaktığı bir direniştir. Bütün işçilerin DİSK’e sahip çıktığı bir gündür. O süreç bugün için de önemli dersler barındırıyor ve 50 yıl sonra hâlen çok ciddi bir biçimde önümüzü aydınlatıyor. O direnişin simge fotoğraflarında var olan pankarttaki ‘Gücümüz Birliğimizden Gelir’ sloganı son derece önemlidir. Bugün de Türkiye işçi sınıfı gücünün örgütlülüğünden geldiğini bilmektedir ve DİSK bu örgütlülüğünün bir simgesidir. Bu direnişin 50. yılında, bir kez daha bütün işçi kardeşlerimizi örgütlü olmaya, omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz.”
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