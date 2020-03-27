DİSK Basın İş'ten, "Kanal D ve CNN Türk binasında Koronavirüs" iddiasına ilişkin açıklama: Medya sahipleri gazetecileri bile isteye ölüme gönderiyor

İstanbul Bağcılar’daki Demirören Yayın Holding binasında bir kantin çalışanının ve bir güvenlik görevlisinin Koronavirüs (Covid-19) teşhisiyle müşahedeye alındığı iddialarına ilişkin DİSK Basın İş açıklama yaptı.

"Yüzlerce çalışan çay, tost v.b ihtiyaçları için kantini kullanıyor, insan trafiğinin çok yoğun olduğu bir alan olması bulaşı ihtimalini de yükseltiyor. Buna rağmen sadece kantin bölümü kapatıldı. Yüzlerce gazeteci, teknik eleman, yönetici aynı binada hala çalışmaya devam ediyor" denilen Açıklamada, kantinin kapatılmasının yeterli olmayacağı, gereken tüm önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

"Medya sahipleri gazetecileri bile isteye ölüme gönderiyor"

DİSK Basın İş tarafından yapılan açıklamanın devamı şöyle:

"Dünya çapınca yüzbinlerce kişiye bulaşan Covid-19, pek çok ülkede hayatın durma noktasına gelmesine neden oldu. Ülkemizdeyse virüsle mücadele konusunda etkili bir stratejinin olmadığını, basın üzerinde kurulan yoğun karartma ile kamuoyuna bilinmesi istenen kadar bilginin verildiğine dair pek çok kaynaktan eleştiriler var. Hal böyleyken aynı gevşek tutumun medya sahiplerince de benimsendiği görülüyor.

Salgın hastalıkla mücadelede sağlık çalışanları en ön safta çarpışıyor. Büyük risk almalarına rağmen büyük fedakârlıkla görevlerini yapıyorlar. Hayatın devamını sağlayan birçok meslek grubu gibi gazeteciler de benzer bir risk altında. Gün içinde haber takibi için çok farklı yerlere girip çıkmak durumunda olan gazetecilerin de iyi korunması gerekiyor.

Haber merkezlerinde virüs salgınına karşı etkili bir önlem geliştiremeyen medya sahipleri gazetecileri bile isteye ölüme gönderiyor. Buradan Demirören Holding’i uyarıyoruz, olası kayıpların birinci sorumlusu siz olacaksınız. Derhal covid-19 pozitif görünen çalışma alanlarını steril hale getirin. Çalışanların bir araya gelmelerini ve riski çoğaltmalarını engelleyecek adımları hemen atın. Binanın tamamında karantina uygulayın.

"Tedbirleri hemen alın"

Tüm medya sahiplerine sesleniyoruz. Çalışanların sağlık kontrolü için gerekli tedbirleri hemen alın. Olası enfekte durumlarda çalışanların her türlü yasal hakkı saklı kalacak koşullarda tedavi, dinlenme imkanı sunun. Yayınları yürütecek alternatif mekanları oluşturmaya bir an önce başlayın. Yoksa bu vebalin altından kalkamazsınız.

Demirören Medya Grubu’ndaki meslektaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Virüs salgını söz konusu olduğunda, sağlıksız çalışma koşullarına itiraz etmek haktır. Sizleri bu hakkınızı kullanırken taleplerinizi ortaklaştırmaya, tüm emekçilerle birlikte dayanışmayla hareket etmeye çağırıyoruz. Birbirimizden güç alarak gazetecilik yapmaya devam edeceğiz."