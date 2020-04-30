DİSK Basın İş: Kapansak da evlerimize 1 Mayıs'ı yaşarız, yaşatırız

DİSK Basın İş, Koronavirüs önlemleri doğrultusunda yapılamayacak 1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle bir video yayınlayarak, “Kapansak da evlerimize 1 Mayıs’ı yaşarız, yaşatırız" dedi.

DİSK Basın İş, bir çok gazetecinin katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için videolu bir mesaj yayınladı. Yayınlanan mesajda salgında çalışmak zorunda kalan işçiler ve cezaevinde bulunan gazeteciler de selamlandı.

Gazeteciler tarafından okunan mesajın tamamı ise şu şekilde:

“Bitmeyen bir kavga bizimkisi zaman ve mekânlar üstü. Kapansak da evlerimize, gerçek adına görmek, duymak ve göstermek adına sınırsızlığı sınırımız biliriz. Kapansak da evlerimize 1 Mayıs’ı yaşarız, yaşatırız. Çünkü biliriz, dayanışmanın evlere sığmayacağını. Çok kara kışlar gördük. Kapansak da evlerimize, eşit yaşamasak da dört duvarı biliriz dayanışmanın evlere sığmayacağını. Meydanlar, bugün her yer kalemimiz, kâğıdımız, telefonlarımız. Alkışlar bugün kendimize. Emeği hala değer görenlere, korona günlerinde hala çalıştırılmak zorunda bırakılanlara, cezaevindeki gazetecilere, hapishanelerde rehin tutulanlara, sevgiler. Umut hiç ölmez, çünkü biliriz bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler...”

Videonun devamında DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren de, gazetecilerin yaptığı haberler nedeniyle, cezaevlerine atılmadığı, yargılanmadığı, işçilerin onurlu ücret ve insanca koşullarda çalışacağı, demokratik ve özgür bir ülkede barış içerisinde 1 Mayıs’ı kutlanması temennisinde bulundu.