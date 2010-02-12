Disk atan atlet heykeli İstanbul'da

T24 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti'' etkinliklerinin açılış törenindeki havai fişek gösterisine atıfta bulunarak ''Havai fişek atmak yerine 'Disk Atan Atlet'le buluşmak, İstanbul'a sadece 2010 yılı için değil, gelecek için büyük bir anlam katacaktır'' dedi.

Günay, The British Museum koleksiyonunda bulunan ''Disk Atan Atlet/Townley Discobolus'' heykelinin İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sergilenmeye başlaması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bunun, İngiltere ile Türkiye, Londra ile İstanbul ve iki müze arasında yakınlaşmanın, işbirliğinin güzel bir örneğini oluşturduğunu söyledi.











The British Museum'da geçen yıl düzenlenen Hadrian sergisinde Sagalassos Antik Kenti'nden 2007 yılında Roma Hamamı'ndan çıkartılan, Hadrian'a ait mermer heykel başı ve iki parçadan oluşan heykel bacağının teşhir edildiğini anımsatan Günay, serginin de en fazla ilgi gören objelerinden birisi olduğunu kaydetti.

Bakan Günay, yine Sagalassos'tan çıkarılan Roma imparatorlarından Marcus Aurelius'un dev mermer heykelinin de yakın zamanda Türkiye'de ve dünyada sergileneceğini bildirdi.

''Disk Atan Atlet'' heykelinin, 2500 yıllık bir insanlık tarihindeki ayak iziyle arkeolojinin önemli buluntularından birisi olduğunu belirten Günay, ''Ne yazık ki insanlık orijinali yerine ikibin küsur yıllık replikasıyla yetiniyor'' dedi.



















Bu tür objelerin yurt dışından gelmesinin İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin kamuoyunda bilinirliğine katkı sağlayacağını kaydeden Günay, bu yılın sonunda müzede ülke topraklarından çıkan objeleri barındıran çok daha heyecan verici bir sergi yapacaklarını anlattı.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti'ne anlam katacak etkinliklerin bu tür çalışmalar olduğunu kaydeden Günay, şöyle konuştu: ''Havai fişek atmak yerine 'Disk Atan Atlet'le buluşmak, doğu ile batının, geçmişle geleceğin, tarihle bugünün önemli bir merkezi olan İstanbul'a sadece 2010 yılı için değil, gelecek için büyük bir anlam katacaktır. Havai fişek de elbette güzel bir başlangıç ve etkinliktir ama 'Disk Atan Atlet' veya buna benzer kültür ve sanat etkinlikleriyle İstanbul'un sahnelerini, sokaklarını, meydanlarını ve insanlarını buluşturmak daha önemli. Havai fişek gelip geçici anlık bir etkinliktir. Elbette görsel açıdan o an sizi coşturabilir ama önemli olan İstanbul'u kalıcı sanat eserleriyle buluşturmaktır.''

-HEYKEL, 4 NİSANA KADAR GÖRÜLEBİLECEK-

''Disk Atan Atlet'' heykeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin The British Museum ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda TÜRSAB ve THY'nin ana sponsorluğunda İstanbul'a geldi. Heykel, 4 Nisana kadar İstanbul Arkeoloji Müzeleri Klasik Binada görülebilecek.

M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış ünlü Yunan heykeltraş Myron'un yaptığı bilinen, ancak günümüzde kayıp olan bronz bir heykelin kopyası olan heykel, antik Yunan dünyasının ideal güzellik kavramını yansıtıyor. Antik dönemin en bilinen simgelerinden ''Disk Atan Atlet'' heykeli, 1791 yılında İmparator Hadrian'ın İtalya Tivoli'deki villasında bulundu ve İngiliz koleksiyoner Charles Townley tarafından satın alındı. Bir süre koleksiyonerin Londra'daki ev-müzesinde sergilenen heykel, daha sonra The British Museum koleksiyonları arasındaki yerini aldı.

İdeal güzelliği resmetmesinin yanı sıra sonsuza kadar genç kalan bir atletin denge, uyum ve mükemmel oranlar fikrinin de vücut bulmuş halini sergileyen heykel, modern zamanlarda da bilinen antik dönem heykelleri arasında bulunuyor.Bulunduğu zaman kafası eksik olan heykele, yine antik fakat gövdeye ait olmayan bir kafanın yerleştirildiği belirtildi. Uzmanlar, heykelin kafasının tartışmaya yol açacak şekilde arkaya değil de öne doğru baktığına dikkati çekerek, orijinalinde heykelin muhtemelen geriye diski tutan ele dönmüş bir şekilde bakmış olabileceğini belirtiyor. Heykelin yalnızca elindeki diski fırlatmaya hazırlanan bir adamı tasvir etmediği, daha çok kafa, gövde ve uzuvların bir dizi şeklinde birbirine zıt kuvvet halinde sıralandığı, heykelin duruşu, denge, uyum, simetri ve oran gibi Yunan dünyasında sadece heykeller için değil, yaşayan insanlar için de önemli kabul edilen idealleri simgelediği kaydedildi.