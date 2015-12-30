DİSK: Asgari ücret milli gelir oranında artsaydı net 1690 lira olmalıydı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü, (DİSK-AR), yeni yılda 1300 liraya çıkarılacağı açıklanan asgari ücretin, kişi başına düşen milli gelir oranında bir artış kaydetseydi net 1690 lira olması gerektiğini belirtti.

Birleşik Kamu İş’in dört kişilik bir aile için oluşturduğu aylık gıda sepetinin aralık ayında 1611 lira olduğunu açıklarken, iki hafta önce de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) net asgari ücretin, ağır işlerde bin 599 lira, orta ağır işlerde bin 427 lira, hafif işlerde ise bin 326 lira olması gerektiği belirtmişti.

DHA'nın haberine göre DİSK-AR'ın, son 36 yılı baz alarak yaptığı araştırmalara göre asgari ücret ile ilgili olarak, Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü (OECD), Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Merkez bankası (TCMB) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) verilerine dayanarak bir hesaplama yaptı.

"Asgari ücret yerinde saydı"

DİSK-AR’ın bu hesaplamalara dayandırılan “Asgari Ücret ve Ekonomik Büyüme Raporu”nda, “Asgari ücretin uzun gelişme seyrine bakıldığında 36 yıllık bir dönem için ekonomi sabit fiyatlarla yaklaşık 4 kat, kişi başına düşen milli gelir 2,4 kat büyürken, asgari ücretin yüzde 17’lik gelişme ile neredeyse yerinde saydığı görülüyor” denildi ve şu bilgiler verildi:

“Asgari ücret kişi başına milli gelir oranında bir artış kaydetseydi bugün brüt 2142 lira, net 1690 lira olacaktı. Diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında en uzun çalışma sürelerine ve en az ücretli izin hakkına sahip olan işçiler Türkiyeli işçilerdir. Bununla birlikte ücretlerin en fazla baskı altında olduğu ülkelerden biri Türkiye’dir. Açlık ve yoksulluk sınırının altında sefalet ücreti olarak belirlenen asgari ücret, insanca yaşanacak bir ücret düzeyine getirilmelidir.”

Türkiye’de kişi başına düşen milli gelirin 2015 yılı itibarıyla aylık 2129 lira olduğunun altı çizilen açıklamada, “Dört kişilik hane için işçilerin payına düşenin sadece birini talep etmek en doğal hakkıdır. Hane başına milli gelirden düşen pay aylık en az 8516 liradır” dendi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“DİSK-AR Beslenme Kalıbı üzerinden yaptığımız hesaplamalara göre 4 kişilik bir hane için açlık sınırı Kasım 2015 için 1405 TL, yoksulluk sınırı 4443 TL’dir. Asgari ücret için belirlenmesi gereken gerçek tutar aslında yoksulluk sınırının üzerindedir. Yoksulluğa mahkum eden ücrete asgari ücret denmez. Asgari ücretlinin İki kişi çalışmasına rağmen çocuklarını yoksulluğa mahkum etmemesi için kimi sosyal desteklerle birlikte en az 1900 TL şarttır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yıllardır bir ortaoyununa dönmüştür. Asgari ücretin belirlenmesi süreci bir toplu pazarlık süreci olarak ele alınmalıdır. Görüşmeler kamuoyuna açık hale getirilmeli, anlaşmazlık durumunda işçilerin üretimden gelen güçlerini kullanabilecekleri yasal zeminler oluşturulmalıdır.”

Çalışma Bakanı Süleyman Soylu, asgari ücretin net 1300 liraya çıkmasıyla ilgili maliyetin yüzde 40’ının devlet tarafından karşılanmasına ilişkin kanun değişikliği önerildiğini açıklamıştı.