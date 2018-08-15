DİSK-AR: Önümüzdeki dönemde işsizlik tırmanışa geçecek; güçlü politikalara ihtiyaç var

T24 Haber Merkezi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 15 Ağustos 2018 günü açıkladığı mayıs 2018 dönemi İşgücü İstatistikleri ile İŞKUR tarafından açıklanan Temmuz 2018 dönemi verilerini değerlendirdi. DİSK-AR tarafından hazırlanan Ağustos 2018 dönemi İşsizlik ve İstihdam Raporu'nda işsizliğin önümüzdeki dönemde tekrar tırmanışa geçeceğinin altı çizilirken, işsizliğin yaratacağı toplumsal tahribatı önlemek için güçlü politikalara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Ağustos 2018 itibariyle 5 milyon 707 bin kişinin işsiz olduğunun belirtildiği raporda, 494 bin işsizin iş bulma ümidini kaybetmiş durumda olduğu ifade edildi. Rapora göre iş aramayıp çalışmaya hazır olan grubun büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.

İşsizlik en çok kadınları etkiliyor

Raporda işsizliğin en çok kadınları etkilediği ve kadınların bütün işsizlik türlerinde erkeklerden daha fazla işsiz kaldığı ifade ediliyor.

İşsizlik sigortasına başvurular artarken İŞKUR'un iş bulma kapasitesi düşüyor

Raporda İŞKUR’a yapılan işsizlik sigortası başvuruları artarken, İŞKUR’un işe yerleştirme kapasitesinin bir önceki yıla göre düştüğü ifade edildi.

2018 temmuz ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 130 bin artarak 2 milyon 621 bini aştı. Kayıtlı işsiz sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,2 oranında arttı. Kayıtlı işsiz sayısı artarken İŞKUR tarafından yapılan işe yerleştirmelerde de düşüş yaşandı. 2017 Ocak-Temmuz döneminde 546 bin olan işe yerleştirme, 2018 Ocak-Temmuz döneminde 537 bine geriledi. Aynı şekilde 2017 Temmuz ayında 108 bin olan işe yerleştirme sayısı 2018 Temmuz ayında 98 bine geriledi.

İşsizliği azaltılması için öneriler

İşsizliğin önümüzdeki dönemde tekrar tırmanışa geçeceğinin ifade edildiği raporda işsizliğin yaratacağı toplumsal tahribatı önlemek için güçlü politikalara ihtiyaç olduğu belirtildi. Raporda işsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması için sunulan öneriler şunlar:

Çalışanların sorumlu olmadıkları krizin sonuçlarından korunması için toplu işten çıkarmaların yasaklanmasını istiyoruz. İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır. İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir. “Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir. Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır. Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimî işçi statüsüne geçirilmelidir. İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmeli ve yararlanma koşulları özellikle kriz dönemlerinde kolaylaştırılmalıdır. Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım emeği devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.

DİSK-AR tarafından hazırlanan Ağustos 2018 dönemi İşsizlik ve İstihdam Raporu'nun tamamı için tıklayın