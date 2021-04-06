DİSK-AR: Kod 29 ile 2020 yılında 176 bin 662 işçi, işten çıkarıldı

DİSK-AR, Kod 29 ile işten çıkarılan işçilerle ilgili CİMER başvurusu ve SGK’dan elde edilen verileri paylaştı. Buna göre, 2020 yılında 176 bin 662 işçi Kod 29 nedeniyle işten çıkarıldı. İşten çıkarılanlar arasında 34 bin 145'i kadın ve 142 bin 517'si ise erkek işçi oldu. Kod 29 ile işten çıkarılanların sayısı ayda ortalama 14 bin 772, günde ortalama 491 kişi oldu.

DSK-AR konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kod-29 ile işten çıkarılan işçiler kıdem tazminatı ve ihbar öneli/tazminatı alamıyorlar. Ayrıca Kod-29’dan çıkarılan işçiler İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İşverenlerin uzun yılardır, işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı haklarını gasp etmek için başvurdukları bu yöntem, Covid-19 döneminde uygulanan işten çıkarma yasağını delmek için de kötüye kullanılıyor. İş Kanunu’nun 25-II maddesi işten çıkarma yasağının istisnalarından birini oluşturuyor."