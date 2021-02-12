DİSK-AR: Geniş tanımlı işizlik yüzde 28.8'e yüseldi; gerçek işsiz sayısı 10 milyon 382 bin

Gerçek işsizlik oranı bir yılda yüzde 20,1’den yüzde 28,8’e yükseldi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) araştırma birimi DİSK-AR tarafından hazırlanan “İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu”na göre geniş tanımlı işsizlik oranı bir yılda yüzde 20,1’den yüzde 28,8’e yükseldi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sosyal medya yorumunda, “İstihdam depremi sürüyor!” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayında işsizlik oranının 0,4 puanlık azalış ile yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleştiğini açıklamıştı. TÜİK’e göre Türkiye genelinde işsiz sayısı da 2020 Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişiye inmişti. DİSK-AR’ın raporunda, TÜİK’in açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranı ve işsiz sayısının Covid-19’un istihdam üzerinde yarattığı tahribatı yansıtmadığı, tersine sakladığı belirtildi. Raporda, “Nisan 2020’den bu yana uygulanan işten çıkarma yasağı nedeniyle TÜİK’in dar tanımlı/standart işsizlik verileri işgücü piyasalarındaki gerçek tabloyu yansıtmıyor. TÜİK’in verileri perdelenmiş verilerdir” ifadesine yer verildi.

DİSK-AR’ın raporundan özet bulgular şöyle: