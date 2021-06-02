DİSK-AR araştırması: Ekonomide yüzde 7'lik büyüme oranı ücretlere yansımadı

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), bugün yayımlanan raporda Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2021'in ilk çeyreği için açıkladığı yüzde 7'lik büyüme oranının ücretlere yansımadığını belirtti.
"İşçiler büyümeden pay alamıyor!" başlıklı raporda öne çıkan ifadeler şöyle:
- İşgücü ödemeleri yüzde 16 artarken enflasyon ve büyüme oranlarının toplamı yüzde 24,1 oldu.
- GSYH içinde işgücü ödemelerinin payı yüzde 39'dan yüzde 35,5'e gerilerken, sermaye gelirleri yüzde 41,9'dan yüzde 45,8'e yükseldi.
- Enflasyon ve büyüme oranları karşısında işgücü ödemelerinin sınırlı kalması büyüme artışının ücretlilere yansıtılmadığını gösteriyor. Büyümenin ücretlere yansımasından söz etmek için ücretlerin genel olarak en az yüzde 24,1, sanayide ise yüzde 28,8 artması gerekiyordu