Dışişleri'ne Rice yerine Rice gelecek

ABD’nin yeni başkanı Barack Obama'nın, bu koltuğa oturmak için bugünden itibaren 76 günü var. 20 Ocak'ta yemin ederek Beyaz Saray’a yerleşecek olan Obama, büyük bir hızla da kabinesini oluşturmaya çalışıyor.



Dışişleri Bakanlığı’na, halen bu görevi yürütmekte olan Condoleezza Rice’ın yerine, siyah teni ve soyadları aynı olan Suzan Rice’ın düşünüldüğü öne sürülüyor. Kriz içindeki ABD’nin yeni Hazine Bakanı’nın ise, hayırsever milyarder Warren Buffett olabileceği öne sürülüyor. Eski Genelkurmay Başkanı Colin Powell’ın Savunma Bakanlığı’na gelebileceğini söyleyenler de var .



Beyaz Saray’a yerleşene kadar, bütün zamanını, Demokrat zihniyeti hayata geçirebilecek bir ekip oluşturmak için kullanacak olan Obama, kritik tercihler yapacak. Taraf gazetesi yazarı Yasemin Çongar’a göre Obama'nın geçiş sürecini yönetmek ve kabinenin oluşumunda kendisine danışmanlık yapmak üzere belirlediği John Podesta , şahsı ve bağlantılarıyla "eski , bakışıyla "yeni" yi temsil eden bir isim. Ön seçimlerde baştan itibaren Hillary Clinton yerine Obama'yı tercih etmiş iki Demokrat , Gregory Craig ve Susan Rice da önemli görevlere gelebilir .



Temsilciler Meclisi'nin kendisini azletmeye çalıştığı dönemde Bill Clinton'ın avukatlığını üstlenen Craig , sadece hukukçu değil, aynı zamanda Madeleine Albright , Edward Kennedy ve George Soros gibi isimlere dış politika danışmanlığı yapmış biri . Gerek bu deneyimi gerekse Obama'nın kampanyasına verdiği erken destek, onu yeni yönetimde ulusal güvenlik danışmanlığına taşıyabilir. Aynı görev için, Clinton yönetimlerinde dışişleri bakan yardımcılığı ve ulusal güvenlik danışman yardımcılığı yapan James Steinberg ' ün de düşünüldüğü söyleniyor .



Dışişleri bakanlığında ise , bir başka siyahi kadını ve bir başka Rice'ın gelebileceği tahminleri yürütülüyor. Condoleezza Rice'ın koltuğu , soyadı ve ten rengi dışında kendisine hiç benzemeyen Brookings Kurumu ' ndan Susan Rice'a kalabilir. Tabii, eski başkan adayı John Kerry ya da eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Hillary Clinton iktidara gelseydi , dışişleri bakanı olacağına kesin gözüyle bakılan Richard Holbrooke gibi bildik isimler de bu görevin adayları arasında .



Zafer gecesinin hemen ardından Chicago'da, gözlerden uzak yardımcısı Joe Biden, Joe Podesta ve Rahm Emnauel ile günboyu çalışan Obama, Washington'daki yeni takımının listesini hazırlamaya başladı. Obama'nın hafta sonuna kadar Chicago'da kalarak geçiş çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi. Eskiden en çok merak edilen Savunma ve Dışişleri bakanlığıydı ama şimdi yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı gözler Obama'nın seçeceği hazine bakanına çevrildi.



Hazine Bakanlığı için yürütülen tahminlerdeki en ilginç isim Warren Buffet. 2008 yılında Forbes dergisinin 62 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin adamı seçtiği Buffet aynı zamanda aşırı tutumlu yönüyle de tanınıyor. Demokratlara yakın ancak isimleri verilmeyen kaynaklara dayandırılarak yayınlanan haberlere göre Hazine Bakanı Hendy Paulson'un koltuğu için düşünülen diğer isimler Bill Clinton döneminde Hazine Bakanlığı görevinde bulunmuş deneyimli ekonomist Lawrance H. Summers ve New York Merkez Bankası Başkanı olan Timothy F. Geithner.









Barack Obama'nın Beyaz Saray Genel Sekreterliği için önerdiği "Rhambo" lakaplı Rahm Emanuel ise örgütçülükteki başarısıyla tanınıyor. Geçmişte, Bill Clinton ' la çok yakın çalışmış olmasına rağmen son birkaç yıldır Demokratik Parti üzerindeki Clinton hegemonyasının kırılmasına öncülük eden Emanuel , 2004 seçimlerinde Demokratların Temsilciler Meclisi ' ndeki çoğunluğu ele geçirmesini sağlayan kişi . Şimdi Emanuel ve yakın çevresi , " üçüncü Clinton kabinesi " diye algılanacak bir ekiple işe başlaması halinde Obama ' nın " yanlış çıkış " yapacağını açıkça ifade ediyor .





Kampanya sırasında Hillary Clinton ' a " canavar " deyince Obama ' nın danışmanlığından ayrılmak zorunda kalan Samantha Power ' ın geri dönebileceğini , hatta Bush ' un ilk dışişleri bakanı ve eski genelkurmay başkanı Colin Powell’ın Savunma Bakanlığına gelebileceğini söyleyenler de var . Ancak Obama ' nın yakın çevresinden şunu da ısrarla işitiyorsunuz : " Ortada dolaşan eski isimlere takılıp kalmayın . Yeni yönetimin sadece zihniyeti değil , çehreleri de yeni olacak . "