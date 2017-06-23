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Dışişleri'nden Yunanistan'a Ayasofya yanıtı

"Yunanistan’ı çağdaş, bütün dinlere saygılı ve demokratik bir ülke olmaya davet ediyoruz"

23 Haziran 2017 12:18

Ayasofya'da düzenlenen Kadir Gecesi etkinliğine karşı tepki gösteren Yunan yetkililere Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklamayla cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: 

" Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim ve ezan okunmasına yönelik açıklamasını kınıyoruz.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türk halkının kutsal Ramazan ayını ve Kadir Gecesini kutlamak yerine, Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim ve ezan okunmasını çarpıtmak yoluna gitmiştir.

Temel insan hakları arasında bulunan dini özgürlükler konusunda Yunanistan’ın karnesi ortadadır.

Sadece bir iki örnek vermek gerekirse, Yunan makamlarının, Yunanistan'daki Müslüman Türk Azınlığı dini özgürlükler konusunda gittikçe artan baskıya maruz bıraktığını, olağan görevlerini yerine getirdiği için seçilmiş Müftüler hakkında davalar açtığını, ibadete açık bir caminin bulunmadığı Selanik’te Müslümanların Ramazan Bayramında, tarihi camilerden birinde namaz kılma taleplerinin bu yıl da olumsuz karşılandığını söylemek mümkündür.

Bu nedenle, başkentinde henüz ibadete açık bir cami de bulunmayan Yunanistan’ın açıklamasında belirttiği dinlerarası diyalogdan ne anladığı, soru işaretine sebep olmaktadır.

Bu çerçevede, Yunanistan’ı çağdaş, bütün dinlere saygılı ve demokratik bir ülke olmaya davet ediyoruz."

 

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