-Dışişleri'nden yalanlama ANKARA (A.A) - 26.11.2011 - Dışişleri Bakanlığı, sansasyonel haberleriyle bilinen Syria.truth adlı Suriyeli muhalif internet sitesinde yayımlanan bir haberi yalanladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Selçuk Ünal, internet sitesinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na 9 Ağustos'ta Şam'da Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'la görüşmesi sırasında Suriye topraklarında yakalanan 3 Türk istihbarat görevlisinin açıklamalarını içeren bir video kaydının teslim edildiği, kayıtta bu kişilerin bazı özel görevler için MİT tarafından İdlip'in Cebel el-Zaviye ilçesine gönderildiklerini söyledikleri, bir süre sonra bu görevlilerin iade edilmeleri karşılığında Türkiye'nin de Yarbay Hüseyin Harmuş'u Suriye'ye teslim ettiği iddiasının yer aldığını belirtti. Selçuk Ünal, Yarbay Harmus hakkındaki iddialarla ilgili olarak daha önce Dışişleri Bakanlığı tarafından bir açıklamayla konunun doğru olmadığının bildirildiğini kaydetti. Sözcü, adıgeçen internet sitesindeki iddiaların gerçekle bağlantısının olmadığını vurgulayarak, bu gibi iddiaların anlamsız bir hezeyanı gosterdiğini bildirdi.