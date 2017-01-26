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Dünya

Dışişleri'nden Trump'ın 'güvenli bölge' çıkışıma yanıt: Neticelerini görmek lazım

Donald Trump, Suriye'de 'sivilleri korumak' gerekçesiyle 'güvenli bölge' oluşturacaklarını açıklamıştı

26 Ocak 2017 23:53

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'de 'güvenli bölge' oluşturulmasına yönelik açıklamasına ilişkin, "Türkiye başından beri Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasını savundu; Trump'ın bu konudaki çalışmasının neticelerini görmek lazım" dedi. 

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Suriye'de nasıl hareket edeceğine ilişkin tartışmalar sürerken, 'güvenli bölge' açıklaması tartışmalarını yeniden başlattı.

Donald Trump, Suriye'de 'sivilleri korumak' gerekçesiyle 'güvenli bölge' oluşturacaklarını açıkladı. 

Trump'ın açıklamasına tepki gösteren Kremlin ise, Trump'ın böyle bir hareketin tüm olası sonuçlarını hesaba katması gerektiği belirtildi. 

 

"Trump'ın çalışmalarının neticelerini görmek lazım"

 

Suriye'de uzun zamandır bir 'güvenli bölge' kurulmasını talep eden AKP ise Kremlin ile Beyaz Saray arasındaki tartışmaya 'temkinli' yaklaştı. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, bakanlıkta yaptığı basın toplantısında, "Türkiye başından beri Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasını savundu; Trump'ın bu konudaki çalışmasının neticelerini görmek lazım" dedi. 

 

"İran Suriye'deki gruplar üzerindeki nüfuzunu kullanmalı"

 

Müftüoğlu, Astana görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Astana sürecinden sahada rahatsız olan unsurlar olabilir; ateşkesin ihlali için gayret gösterebilirler. Bu unsurların engellenmesi için tüm tarafların imkanlarını kullanmaları önemli. Türkiye Astana sürecinde atılan adımların gölgelenmesine müsaade etmeyecek, diğer garantör ülkelerden de aynısını bekliyor. İran'ın Suriye'de ateşkesin devamına katkıda bulunması önemli; İran Suriye'deki gruplar üzerindeki nüfuzunu kullanmalı" ifadelerini kullandı.

 

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