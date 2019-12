-DIŞİŞLERİNDEN SURİYE'YE REFORM ÇAĞRISI ANKARA (A.A) - 25.03.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin reform sürecinde gerekli çalışmaların süratle tamamlanarak alınacak kararların zaman kaybedilmeden uygulamaya konulmasının son derece önemli olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, dost ve kardeş ülke Suriye'deki olayların yakından takip edildiği vurgulanarak, bu olaylarda meydana gelen can kayıpları ve yaralanmaların üzüntüyle karşılandığı belirtildi. Olaylarda hayatını kaybedenlere Tanrı'dan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralananlara acil şifa dileklerinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: "Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'ın talimatı doğrultusunda, olaylarda meydana gelen can kayıplarının faillerini saptamak için soruşturma başlatılmasını ve gözaltına alınan kişilerin salıverilmesi kararını doğru yönde atılmış adımlar olarak değerlendiriyoruz. Suriyeli yetkililerin halkın meşru taleplerinin ve beklentilerinin karşılanmasını teminen siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda reform çalışmalarının başlatılması konusundaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Gerekli çalışmaların süratle tamamlanarak alınacak kararların zaman kaybedilmeden uygulamaya konulması son derece önemlidir. Türkiye, köklü ve sarsılmaz bağlara sahip olduğu Suriye'nin huzur, refah ve istikrarı ile dost ve kardeş Suriye halkının mutluluk ve esenliğine büyük önem atfetmektedir. Suriyeli kardeşlerimizin reform sürecinin ilerletilmesi yönünde atacaklarını ilan ettikleri adımları yürekten destekliyoruz. Türkiye, reform süreci çerçevesindeki çalışmalara elinden gelen her türlü desteği vermeye ve katkıda bulunmaya hazırdır."