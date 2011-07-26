T24 LogoT24 Logo
Dünya

DIŞİŞLERİ'NDEN SARKİSYAN'A KINAMA ANKARA (A.A)

26 Temmuz 2011 22:32

-DIŞİŞLERİ'NDEN SARKİSYAN'A KINAMA ANKARA (A.A) - 26.07.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın dün düzenlenen Ermeni Dili ve Edebiyatı Yarışması'nda bir öğrencinin sorduğu soruya verdiği yanıtı şiddetle kınadıklarını bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Kendi toplumunu, özellikle gençleri barış, huzur ve refah dolu bir gelecek için hazırlamak devlet adamlarının asli görevi olmalıdır. Bunun tam tersi bir yaklaşımla halklar arasında husumet ve nefret ideolojisini tahrik edecek şekilde gençlere ve gelecek kuşaklara öğütlerde bulunmak son derece sorumsuz bir davranıştır'' denildi. Bölgede barışı sağlamaya yönelik arayışların hız kazandığı dönemde Sarkisyan'ın kullanmakta beis görmediği ifadelerin barış için çalışmaya niyeti olmadığına işaret ettiği belirtildi. Bölgede barış, huzur ve istikrarın hakim kılınması için çaba harcayan herkesin Sarkisyan'ın esefle karşılanan talihsiz ifadelerinden gereken sonuçları çıkaracağına inanıldığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24