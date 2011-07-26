-DIŞİŞLERİ'NDEN SARKİSYAN'A KINAMA ANKARA (A.A) - 26.07.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın dün düzenlenen Ermeni Dili ve Edebiyatı Yarışması'nda bir öğrencinin sorduğu soruya verdiği yanıtı şiddetle kınadıklarını bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Kendi toplumunu, özellikle gençleri barış, huzur ve refah dolu bir gelecek için hazırlamak devlet adamlarının asli görevi olmalıdır. Bunun tam tersi bir yaklaşımla halklar arasında husumet ve nefret ideolojisini tahrik edecek şekilde gençlere ve gelecek kuşaklara öğütlerde bulunmak son derece sorumsuz bir davranıştır'' denildi. Bölgede barışı sağlamaya yönelik arayışların hız kazandığı dönemde Sarkisyan'ın kullanmakta beis görmediği ifadelerin barış için çalışmaya niyeti olmadığına işaret ettiği belirtildi. Bölgede barış, huzur ve istikrarın hakim kılınması için çaba harcayan herkesin Sarkisyan'ın esefle karşılanan talihsiz ifadelerinden gereken sonuçları çıkaracağına inanıldığı kaydedildi.