Dışişleri'nden Orlando katliamına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Orlando'da LGBTİ gece kulübünde meydana gelen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı kınadı.

IŞİD'in üstlendiği saldırıya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırının LGBTİ'lere yönelik olduğuna dair bir ifadeye yer verilmezken, "Bugün ABD'nin Orlando şehrinde meydana gelen ve çok sayıda can kaybına sebep olduğu bildirilen terör saldırısını kınıyor, Amerikan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

NATO ve AB de saldırıyı kınarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Barack Obama'ya taziye mesajı gönderdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yayımladığı yazılı açıklamada, Orlando'daki terör saldırısını şiddetle kınadığını belirtti. Saldırıda yaşamını kaybedenlerin yakınları ve LGBTİ topluluğuyla yas tuttuğunu ifade eden Stoltenberg, "Florida Orlando'daki korkunç saldırıyı şiddetle kınıyorum. Terör ve nefret bizleri değiştirmeyecek" değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, terörizme karşı mücadelede ve açık toplumların korunmasında NATOmüttefikleri arasında birlik vurgusu yaptı.

Mogherini: Trajedi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de insanların cinsel yönelimleri ya da dini inançları nedeniyle katledilmesinin 'trajedi' olduğunu kaydetti.



Düşüncelerinin ve kalplerinin saldırıda yaşamını yitirenlerin aileleriyle olduğuna işaret eden Mogherini, "Terör saldırılarının hedefi olan Amerikalılarla ve özellikle LGBT ile dayanışma içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Putin'den taziye mesajı

Kremlin'in resmi internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Bu barbarca saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının üzüntü ve acısını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Orlando Emniyet Müdürü John Mina, silahlı bir saldırganın saat 02.02'de (TSİ 09.02) şehir merkezinin güneyindeki bir gece kulübünde bulunanları rehin aldığını, saat 05.00 civarında da SWAT timinin operasyon başlattığını açıklamıştı.