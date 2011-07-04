-DIŞİŞLERİNDEN İSRAİL'E YALANLAMA ANKARA (A.A) - 04.07.2011 - Ankara, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın Gazze'ye gidecek yeni filonun engellenmesiyle ilgili Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve Türkiye'nin "olumlu" bir tutum içinde olduğu yönündeki açıklamasının Türkiye açısından gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal yaptığı açıklamada, Gazze'ye gitmesi söz konusu olan filonun katılımcılarının tamamen uluslararası sivil toplum kuruluşlarından oluştuğuna dikkati çekerek, bu nedenle Türk hükümetiyle herhangi bir bağlantısı olmadığını kaydetti. Bu filonun sivil bir inisiyatif olduğunu vurgulayan Ünal, "Dolayısıyla ülkemizin de dahil olduğu bir grup ülkenin bu sivil inisiyatifi önlemeye çalıştığı yönündeki haberler Türkiye açısından gerçekleri yansıtmamaktır, aslı yoktur" dedi. Ehud Barak'ın bürosundan yapılan açıklamaya göre Barak, Mısır'la sınırları açık olan, her türlü sivil mal ve ürünün girdiği Gazze'ye filo düzenlenmesinin bölge halkı için yardım faaliyeti değil, İsrail'e karşı provokasyon olduğunu savunmuş ve Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve Türk hükümetlerinin gemilerle ilgili tutumunu "olumlu" olarak nitelendirmişti.