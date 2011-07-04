T24 LogoT24 Logo
Gündem

DIŞİŞLERİNDEN İSRAİL'E YALANLAMA ANKARA (A.A)

04 Temmuz 2011 15:02

-DIŞİŞLERİNDEN İSRAİL'E YALANLAMA ANKARA (A.A) - 04.07.2011 - Ankara, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın Gazze'ye gidecek yeni filonun engellenmesiyle ilgili Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve Türkiye'nin "olumlu" bir tutum içinde olduğu yönündeki açıklamasının Türkiye açısından gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal yaptığı açıklamada, Gazze'ye gitmesi söz konusu olan filonun katılımcılarının tamamen uluslararası sivil toplum kuruluşlarından oluştuğuna dikkati çekerek, bu nedenle Türk hükümetiyle herhangi bir bağlantısı olmadığını kaydetti. Bu filonun sivil bir inisiyatif olduğunu vurgulayan Ünal, "Dolayısıyla ülkemizin de dahil olduğu bir grup ülkenin bu sivil inisiyatifi önlemeye çalıştığı yönündeki haberler Türkiye açısından gerçekleri yansıtmamaktır, aslı yoktur" dedi. Ehud Barak'ın bürosundan yapılan açıklamaya göre Barak, Mısır'la sınırları açık olan, her türlü sivil mal ve ürünün girdiği Gazze'ye filo düzenlenmesinin bölge halkı için yardım faaliyeti değil, İsrail'e karşı provokasyon olduğunu savunmuş ve Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve Türk hükümetlerinin gemilerle ilgili tutumunu "olumlu" olarak nitelendirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24