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Dışişleri'nden İsrail'e: Gayrimeşru adımı reddediyoruz

"Doğu Kudüs'ün demografisini değiştirme çabalarını artırma niyetini ortaya koyan bu gayri meşru adımı reddediyoruz"

11 Mart 2018 00:26

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail'in Doğu Kudüs'ün demografisini değiştirme çabalarını artırma niyetini ortaya koyan gayrimeşru adımı reddediyoruz" denildi.

İsrail Parlamentosu,  İçişleri Bakanlığı'na devletin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan Filistinlilerin oturma izinlerini iptal yetkisi veren kanunun tasarısını kabul etti. 

Kanun tasarının kabul edilmesini kınayan Dışileri Bakanlığı,  "İsrail İçişleri Bakanı'na terör eylemlerine karışan veya İsrail Devleti’nin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren bir kanun tasarısının İsrail Parlamentosu’nda kabul edilmesini kınıyoruz.

1967 yılında Doğu Kudüs’ü işgalinden bu yana binlerce Filistinlinin Kudüs’te oturma izni iptal edilmiştir. İsrail’in Filistinlilerin temel insan haklarını hiçe sayarak Doğu Kudüs’ün demografisini değiştirme çabalarını artırma niyetini ortaya koyan bu gayri meşru adımı reddediyoruz" açıklamasında bulundu

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