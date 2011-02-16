-DIŞİŞLERİNDEN e-PASAPORT AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - Dışişleri Bakanlığı, 21 Şubattan itibaren e-pasaport randevularının sadece internet sitesi üzerinden alınması uygulamasına geçileceğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip pasaport işlemlerinin başlatılmasına paralel olarak vatandaşların bilgi talepleri ve pasaport başvurusu randevularına yardımcı olmak amacıyla ''www.epasaport.gov.tr'' internet sitesi ve ''00 90 216 444 30 20'' telefon numaralı e-Pasaport Çağrı Merkezi'nin hizmete sunulduğu hatırlatılarak, şunlar kaydedildi: "Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından alınan tavsiye kararı uyarınca uluslararası standartlarda hazırlanan e-pasaportlar 1 Haziran 2010 tarihi itibarıyla vatandaşlarımızın kullanılımına sunulmuştur. Eski pasaportların ita ve temdit işlemleri yurtdışında 31 Aralık 2010, yurtiçinde ise 31 Ocak 2011 tarihinde sona erdirilmiştir. Öte yandan geçerli süreye sahip olan eski tip pasaport hamili vatandaşlarımızın mevcut pasaportlarını 24 Kasım 2015 tarihine kadar kullanmaları mümkündür. Son dönemde e-Pasaport Çağrı Merkezi'ne yönlendirilen randevu ve bilgi taleplerinde yaşanan çok ciddi boyutlardaki artış ve yoğunluk nedeniyle hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla 21 Şubat 2011 tarihinden itibaren e-pasaport randevularının sadece internet sitesi üzerinden alınması uygulamasına geçilmektedir. e-Pasaport Çağrı Merkezi belirtilen tarih itibarıyla yalnızca vatandaşlarımızın bilgi taleplerini karşılayarak hizmet vermeyi sürdürecektir. Özellikle yurtdışı e-pasaport başvurularında dış temsilciliklerimize başvurulmadan önce, www.epasaport.gov.tr adresinden başvuru randevusu alınması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın pasaport başvurularında yaşanmakta olan yoğunluktan etkilenmemeleri amacıyla geçerlilik süresi 2012 ve daha sonraki yılları içeren pasaport hamillerinin kısa vadede yeni tip pasaport başvurusunda bulunmamaları şükranla karşılanacaktır."