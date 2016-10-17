Dışişleri'nden bir heyet Başika krizini görüşmek üzere Bağdat'a hareket etti

Irak ile yaşanan Başika krizinin ardından Ankara'dan bir heyetin uzlaşma görüşmeleri için Bağdat'a hareket ettiği bildirildi. Bağdat'taki görüşmede Başika Kampı’ndaki Türk kuvvetlerinin görev tanımı ve süresi müzakere edileceği belirtildi.

Hürriyet'ten Sevil Erkuş'un haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın başkanlığındaki, Dışişleri ve güvenlik kurumlarından yetkililerin yer aldığı heyet bugün Bağdat’ta kurumlararası görüşmeler yapacak.

Kuzey Irak’taki Başika Kampı’nın koalisyon güçleri statüsü altına alınması seçeneği dahil IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlarda Türkiye’nin olası katkısı müzakere edilecek.Türkiye, Başika Kampı’ndaki askeri eğitimin, Irak ordusunun unsurlarını da içerek şekilde koalisyon güçlerinin kontrolü altında devam etmesi formülünü geçen yıl gündeme getirmiş, ancak koalisyon üyesi ülkelerden beklediği desteği alamamıştı.

Ankara, Musul ve ardından yapılacak Telafer operasyonlarıyla bölge IŞİD’den temizlenene kadar Türk askerlerinin buradaki varlığının devam etmesini istiyor. Bağdat’la yapılacak görüşmelerde Türk askerlerini görev tanımının da karşılıklı uzlaşıyla netleştirilmesi hedefleniyor.

Türk kuvvetleri Başika'dan çıkmayacak

Hürriyet’e bilgi veren yetkililer, Kuzey Irak’ta bulunan Türk kuvvetlerinin muharip güç olmadığını ve Musul operasyonu sırasında Başika Kampı’dan çıkmayacağını belirtiyor. Kampa ya da yakın bölgesine yönelik IŞİD saldırısı olması durumunda önceden yapıldığı gibi top atışları ile güvenliğin sağlanacağını vurgulanıyor. Bölgede bulunan unsurların sağladığı istihbarat katkısıyla şimdiye kadar yaklaşık 700 IŞİD elemanının etkisiz hale getirildiği hatırlatılıyor.

ABD Telafer güvencesi verdi

Ankara, Telafer’e Şii milislerin girmesi halinde bölgedeki Sünni halka yönelik “intikamsaldırıları” yapılması konusunda endişeli. Washington, Musul operasyonunun ardından yapılacak Telafer saldırısında sadece Irak ordusu ve polisinin görev alacağı teminatını verdi. Ancak Ankara Telafer operasyonuna halen temkinli yaklaşıyor.