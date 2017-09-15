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Dışişleri'nden Belçika'nın PKK kararına tepki: Türkiye'nin ulusal güvenliğini hedef alıyor

"Hukuk mücadelesi henüz sona ermemiştir"

15 Eylül 2017 19:16

Dışişleri Bakanlığı, Belçika'da PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişi hakkında başlatılan soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, kararın temyiz sürecine müdahil olunacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Belçika İddianame Odası'nın dün PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Belçika Federal Savcılığı tarafından 2010 yılında başlatılan soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen yönde bir karar aldığı belirtilerek, bu kararın kabul edilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Açıklamada karara karşı Belçika Yüksek Mahkemesi'ne gitme imkânının bulunduğu ifade edilerek, "Hukuk mücadelesi henüz sona ermemiştir. Devletimiz bu kabul edilemez kararın temyiz sürecine de müdahil olacaktır" denildi.

"Terörle mücadelede zafiyet doğuracak"

Dışişleri Bakanlığı "Türkiye'nin güvenliği ve çıkarlarını hedef alan terör örgütlerine verilen desteğin ibretlik yeni bir örneği olan bu karar Belçika'nın terörle mücadelede Avrupa'da ve dünyada zayıf halka olduğu gerçeğini bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Kararın 'Türkiye'nin ulusal güvenliğini hedef aldığı'nı belirten Dışişleri Bakanlığı, gelişmenin Belçika ve Avrupa ülkelerinde artmakta olan terör tehdidi ile mücadelede de zafiyet doğuracağı uyarısında bulundu.

Ne olmuştu?

Belçika Temyiz Mahkemesi, PKK'nın silahlı faaliyetlerinin "Türkiye'nin iç anlaşmazlığı" olduğunu ve bu nedenle de terör örgütü sayılamayacağı yönündeki alt mahkeme kararını onamıştı. Mahkeme, 36 sanık hakkında soruşturmaya gerek olmadığına hükmetmişti.

 

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