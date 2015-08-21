Dışişleri'nden BBC'nin PKK haberine 'propaganda' tepkisi

Türk Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık devletine bağlı yayın organı BBC'nin dün terör örgütü PKK ile ilgili yayımladığı bir habere sert tepki gösterdi. Açıklamada, "Birleşik Krallık yayın kuruluşu BBC’nin 20 Ağustos 2015 tarihli yayınında PKK terör örgütünün yazılı ve görsel propagandasına yer verdiği görülmüştür. Başta AB ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin terörist olarak adlandırdığı bir örgüt hakkında bu şekilde yayın yapılması terörizme açık bir destektir" denildi.

BBC'de "Fotoğraflarla: PKK savaşçıları IŞİD'le savaşa hazırlanıyor" başlığıyla yayımlanan haberde, "Onlarca yıldır Türk hükümetine karşı savaşan PKK, Türkiye ve birçok Batılı devlet tarafından terör örgütü olarak görülüyor. Ancak PKK şu an cihatçi IŞİD ile savaşta kilit öneme sahip bir oyuncu" ifadesi kullanıldı.

Ardından da Kuzey Irak'taki bir PKK kampına giren BBC Farsça Servisi muhabiri Jiyar Gol'un çektiği karelere ve fotoğraf altı bilgilere yer verildi.

Dışişleri: Kabul edilemez

BBC'nin bu haberine Türk Dışişleri'nin tepkisi ise gecikmedi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Birleşik Krallık yayın kuruluşu BBC’nin 20 Ağustos 2015 tarihli yayınında PKK terör örgütünün yazılı ve görsel propagandasına yer verdiği görülmüştür. Başta AB ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin terörist olarak adlandırdığı bir örgüt hakkında bu şekilde yayın yapılması terörizme açık bir destektir.

'Terörü teşvik etmek ve övmek suç'

İngiltere dahil olmak üzere AB ülkeleri tarafından terörist niteliği tespit ve teslim edilmiş olan bu yasadışı örgütü, bir başka terör örgütü ile mücadele eden masum bir örgütmüş gibi göstermeye çalışan ve PKK'ya katılımı teşvik eden bu yayın hiçbir şekilde kabul edilemez. Yayın bu alandaki BM ve Avrupa Konseyi kararlarını da ihlal etmektedir. Terörizmi teşvik etmek ve övmek suçtur.

PKK terör örgütü, sadece son bir ay zarfında 64 insanı katletmiş, 350 kişiyi yaralamış, 16 kişiyi kaçırmış, demiryolları ve barajlara sabotaj yapmış, ulaşım altyapılarına ve araçlara saldırmıştır. Terör örgütleri, terörizm konusunda sergilenen bu sorumsuz ve ikiyüzlü yaklaşım ve destekten beslenmektedir. Söz konusu yayın bunun somut bir göstergesi ve kanıtıdır."

IRA için izlenen politika

BBC’nin geçtiğimiz günlerde Kuzey İrlanda’da bir polis karakoluna bombalı saldırıda bulunan IRA hakkında izlediği yayın politikasını PKK terör örgütü için de uygulaması beklenir.

Bu tür yayınlar terör örgütlerinin mağdurlarının haklarının da vahim bir ihlalidir."