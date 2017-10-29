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Dışişleri'nden Barzani açıklaması

Barzani, 1 Kasım itibariyle sona eren başkanlık süresinin uzatılmasını reddetmişti

29 Ekim 2017 18:45

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1 Kasım'da görevi bırakmaya hazırlanan Irak Kürk Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesud Barzani hakkında, "Barzani görev süresini uzatmak için yanlış yaptı. Kendi geleceği ile ilgili kararları kendisi verir" açıklamasında bulundu.

Barzani'nin, 1 Kasım'da sona erecek olan başkanlık süresinin uzatılmasını kabul etmediği bildirilmişti. Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barzani'nin 1 Kasım itibariyle sona eren başkanlık süresinin uzatılmasını reddederek, yarın oturum yapılacak IKBY Parlamentosuna konuyla ilgili mektup gönderdiğini belirtmişti.

Barzani'nin, 7 Haziran tarihinde bazı siyasi partilerle bir araya geldiği toplantı sonrası hem milletvekili hem de başkanlık seçimlerinin 1 Kasım tarihinde yapılmasına karar verilmiş, ancak IKBY Parlamentosu, geçen hafta yaptığı oturumda oy çokluğuyla her iki seçimi de 8 ay erteleme kararı almıştı.

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