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Dışişleri'nden ABD'ye yanıt: Tutuklanan M.T. resmi konsolosluk çalışanı değil

ABD, tutuklamaya ilişkin "Bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük bir rahatsızlık duymaktadır” açıklaması yapmıştı

05 Ekim 2017 22:44

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, ABD Başkonsolosluğu'nda çalışan M.T.'nin tutuklanması hakkında açıklama yaptı. Müftüoğlu, ABD'nin açıklamasını aksine M.T.'nin resmi personel listesinde olmadığını söyledi.

ABD Başkonsolosluğu’nda irtibat görevlisi olarak çalıştığı belirtilen M.T., tutuklandı. ABD Büyükelçiliği karara tepki gösteren bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu ise, tutuklanan M.T.’nin resmi listelerde kayıtlı olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, bir soru üzerine ABD Başkonsolosluğu çalışanı M.T.’nin tutuklanması hakkında konuştu. Müftüoğlu, şunları söyledi:

“ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin M.T. isimli vatandaşımızın tutuklanması üzerine bir açıklama yayımladığını görüyoruz. Açıklamada, M.T.’nin ABD İstanbul Başkonsolosluğu ‘yerel çalışanı’ olduğu iddia edilmektedir. 25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan söz konusu kişi ABD Konsolosluğu’nun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir.”

Ne olmuştu?

ABD Başkonsolosluğu’nda irtibat görevlisi olarak çalıştığı belirtilen M.T., “siyasi ve askeri casusluk”, “anayasal düzeni bozmaya teşebbüs” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs”suçlamalarıyla dün tutuklanmıştı.

Bugün yazılı açıklama yapan ABD Büyükelçiliği, kararı eleştirdi. Açıklamada, “Amerikan hükümeti, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli bir yerel çalışanın 4 Ekim tarihinde tutuklanmasından ve Türk hükümeti kaynakları tarafından sızdırılan ve görünüşe göre bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük bir rahatsızlık duymaktadır” denildi. 

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