Dışişleri'nden 'ABD ile güvenli bölge konusunda anlaştık' haberleri için açıklama

Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu’na atfen medyada dolaşıma giren "ABD ile güvenli bölge konusunda anlaştık" haberlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan düzeltme geldi.

Dışişleri Müsteşarı Feridun Siniroğlu, dün (11 Ağustos 2015) Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’e devlet şeref madalyası verilmesi sırasında bir grup gazetecinin sorularını cevaplandırdı. Sinirlioğlu, Türkiye ve ABD'nin Suriye’de güvenli bölge konusunda anlaştıklarını söyledikten sonra bir soru üzerine, 'IŞİD, PYD ya da rejimin bu bölgeye girmesi durumunda, bölgeyi koruyan uçaklar tarafından vurulacağını söyledi. Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, Sinirlioğlu ihlal halinde vurulacak unsurları sıralarken, hem IŞİD'i hem Suriye rejimini hem de PYD'yi saydı.

Bu haber kısa sürede birçok basın yayın organında "Sinirlioğlu: ABD ile güvenli bölge konusunda anlaştık" şekilde yer aldı.

Saat 22:00'de Bakanlık'tan gelen açıklama

Saat 22:00 sularında Enformasyon Dairesi Başkanlığı’ndan basın kuruluşlarına Sinirlioğlu’nun açıklamasına ilişkin bir bilgilendirme notu gönderildi. Bu notta, 'Müsteşar'a atfen yayımlanan hususlar'ın bazılarına itibar edilmemesi talep ediliyordu. Bakanlık açıklamasında dikkatli bir dil kullanılmış, haberler yalanlanmamıştı. Sadece 'Bakanlık açıklamasındaki kayıtlı ifadeler dışında Müsteşar'a atfen yayımlanan hususlara itibar edilmemesi' istenmişti.

Bu notun tamamı şöyle:

“Bugün bazı basın yayın organlarında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'na atfen Suriye'deki güvenli bölgeye ilişkin bazı ifadeler yayımlanmıştır. Müsteşar Sinirlioğlu bugün bir grup gazeteciye 'ABD ile Türkiye arasındaki mutabakat çerçevesinde DEAŞ'tan arındırılacak bölgenin fiilen bir güvenli bölge haline geleceğine dair Amerikan basınında da haberler yer aldığını, DEAŞ'dan arındırılacak bu bölgenin kontrolünün ve korunmasının Suriye muhalefeti kuvvetleri tarafından yapılacağını, Suriye muhalefeti unsurlarının oluşturacağı 'bölge muhafaza gücü'ne gereken hava korumasını ve desteği ABD ve Türkiye'nin sağlayacağını" ifade etmiştir. Yukarıda kayıtlı ifadeler dışında Sayın Müsteşar'a atfen yayımlanan hususlara itibar edilmemesi rica olunur.”

İncirlik karşılığında güvenli bölge

Açıklamada itibar edilmemesi talep edilen hususların 'güvenli bölgenin ihlali halinde vurulacak unsurlar' hakkındaki sözler olduğu anlaşılıyordu.

Bu açıklamanın ardından bazı gazete ve televizyonların internet sitelerinde haberin ilk hali ya yayından kaldırıldı ya da toplantıda Müsteşar'ın söylemiş olduğu ve ona atfen kullanılan 'hususlar' çıkartıldı.

Türkiye ile Amerika arasında varılan İncirlik'in Suriye sahasında IŞİD'e karşı Amerikan uçaklarına açılmasının içeriği ayrıntılı biçimde kamuoyuna açıklanmış değil. Anlaşma sadece ana hatlarıyla biliniyor.

Buna göre Türkiye sınırındaki Azez ile Cerablus arasındaki bölge belli bir derinlikte bir tür fiili güvenli bölge haline dönüştürülecek. Güvenli bölge havadan koruma yoluyla oluşturulacak. Bu alan öncelikle IŞİD'den temizlenecek, güvenlik sağlandığında da buraya Türkiye'ye kaçmış olan Suriyeli sığınmacılar dönmeye başlayacak. Amerikan yönetimi bu alanın IŞİD'den temizlenmesini vurgularken, Türkiye, aralarında PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD de dahil bütün “terörist” unsurların bu alandan uzak tutulmasını talep ediyordu.

Amerikan yönetimi terör listesinde tuttuğu PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'ye IŞİD ile mücadele ettiği gerekçesiyle silah ve lojistik destek veriyor.