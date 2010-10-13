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DIŞİŞLERİNDEN "SAUDABAYEV" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A)

13 Ekim 2010 17:29

-DIŞİŞLERİNDEN "SAUDABAYEV" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kanat Saudabayev'in isminin Savarona soruşturması ile birlikte zikredilmesini, maksatlı ve kötü niyetli bir yaklaşım olarak değerlendirdiklerini belirtti. Sözcü Ünal, konuya ilişkin soruyla ilgili yaptığı açıklamada, Rus basını kaynaklı olarak basında bazı ''asılsız ve temelsiz haberlerin'' yer aldığını hatırlatarak, bu haberlerde Kazakistan Dışişleri Bakanı'nın ismine yer verilmesinin "şaşkınlıkla karşılandığını" ifade etti. Ünal "Bakan Saudabayev'in isminin bu soruşturma ile birlikte zikredilmesini, maksatlı ve kötü niyetli bir yaklaşım olarak değerlendirmekteyiz'' dedi. Rus basını kaynaklı bazı haberlerde, Savarona yatına yapılan baskında gözaltına alınıp diplomatik pasaportu ile serbest kalan meçhul kişinin, Kazakistan Dışişleri Bakanı Saudabayev olduğu iddia edilmişti.

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