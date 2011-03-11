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DIŞİŞLERİNDEN "JAPONYA" DUYURUSU ANKARA (A.A)

11 Mart 2011 19:14

-DIŞİŞLERİNDEN "JAPONYA" DUYURUSU ANKARA (A.A) - 11.03.2011 - Japonya'da meydana gelen 8.9 büyüklüğündeki deprem ve tsunamiden sonra, bu ülkede yakınları bulunanların, Dışişleri Bakanlığı Çağrı Merkezinden bilgi alabileceği bildirildi. Bakanlıktan yapılan duyuruda, yakınlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların Çağrı Merkezinin (0312) 292 29 29 numaralı telefonunu 24 saat arayabileceği belirtildi. Dışişleri Bakanlığının duyurusu şöyle: "Japonya'da meydana gelen deprem dolayısıyla bu ülkede yaşayan yakınlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlarımızın 24 saat hizmet veren Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezinin 0312-292 29 29 numaralı telefonunu arayarak yakınlarının bilgilerini kayıt ettirmeleri mümkündür. Japonya'daki mevcut koşullar ışığında imkanlar dahilinde Tokyo Büyükelçiliğimiz kanalıyla akıbetleri tespit edilen vatandaşlarımız hakkında yakınlarına Bakanlığımızca bilgi verilecektir."

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