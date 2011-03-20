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DIŞİŞLERİNDE LİBYA ZİRVESİ ANKARA (A.A)

20 Mart 2011 20:56

-DIŞİŞLERİNDE LİBYA ZİRVESİ ANKARA (A.A) - 20.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya'ya düzenlenen operasyonla ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere üst düzey yetkililerle biraraya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve üst düzey Bakanlık yetkilileri, Dışişleri Bakanının resmi konutunda biraraya geldi. Davutoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, Libya'daki ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

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