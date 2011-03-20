Dışişleri'nde Libya zirvesi

T24-

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve üst düzey Bakanlık yetkilileri, Dışişleri Bakanının resmi konutunda biraraya geldi.





Toplantıyla ilgili kısa bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, krizin başlangıcından beri kriz yönetimi çerçevesinde kurumlararası toplantıların gerçekleştirildiğini söyledi. Ünal, bugün Paris toplantısı sonrasındaki gelişmelerin ele alındığını ve son bir durum değerlendirmesi yapıldığını bildirdi.

Toplantı sırasında NATO Daimi Temsilcisi ile sürekli temas halinde olduklarını ve son durum hakkında ayrıntılı bilgi alındığını belirten Ünal, Dışişleri Bakanının ayrıca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğünü söyledi.

Ünal, kriz yönetimi çerçevesindeki toplantıların devam edeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile Dışişleri Konutunda bir araya gelmişti.

Erdoğan da katılacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan dönüşünde, Libya'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere Dışişleri Bakanı ve üst düzey yetkililerle bir araya geleceği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Cidde Ekonomik Forumu'na katılan Başbakan Erdoğan'ın dönüşte, Libya'ya düzenlenen askeri operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere Dışişleri, Genelkurmay ve MİT yetkilileriyle bir araya geleceği duyuruldu.

Erdoğan'ın, bazı dünya liderleriyle de telefon görüşmeleri yapması bekleniyor.

Libya'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere sürekli toplantıların yapıldığını kaydeden diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin "sürecin dışında olmadığını ve her aşamayı yakından takip ettiklerini" aktardı.

Türkiye'nin Libya konusunda üç önceliği olduğunu belirten yetkililer, Libya'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi, uluslararası meşruiyet ve bölge örgütlerinin önderliğinin öncelikli olduğunu kaydetti.



