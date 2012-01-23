-Dışişleri'nde değişim rüzgarı ANKARA (A.A) - 23.01.2012 - Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru, Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen personel ve fiziki yapıya ilişkin değişiklikleri basın mensuplarına anlattı. Koru, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerini, Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda bilgilendirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın hızla büyüdüğünü, 152 olan dış temsilcilik sayısının 10 yılda 206'ya çıkarıldığını belirten Koru, iki yıl içinde de bu sayının 225'e yükseleceğini bildirdi. Temsilcilik sayısının artmasına paralel olarak personel ihtiyacının da arttığını kaydeden Koru, bu ihtiyacı karşılamak için sınav açtıklarını ve genç diplomatların Bakanlık bünyesine katıldığını ve kariyer memuru sayısının 2000'e yaklaştığını belirtti. 2010 yılında kabul edilen yeni Teşkilat Yasası ile Dışişleri personelinin özlük haklarında da iyileştirmelere gidildiğini vurgulayan Koru, yeni düzenlemelerle Dışişleri personelinin diğer kamu kurumlarında çalışan kariyer memurlarının haklarına kavuştuğunu kaydetti. Yeni düzenlemeler sayesinde genç diplomatların yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapmalarının da önünün açıldığını hatırlatan Koru, İngilizce ya da Fransızca bilerek göreve başlayan genç diplomatlara başta Arapça, Farsça, İspanyolca, Rusça ve Çince olmak üzere yabancı dil eğitimi alma imkanı sunduklarını, atamalarda, öğrenilen ikinci dilin dikkate alındığını ifade etti. -Yeni binanın inşaatı bu yıl başlayacak- Bakanlığın büyümesinin mekan ihtiyacını da beraberinde getirdiğini vurgulayan Koru, Ankara Karakusunlar'da yapılacak yeni Bakanlık binası için proje çalışmalarının sürdüğünü, inşaatına da bu yıl başlanmasının planlandığını belirtti. Yurtdışında da 22 inşaat projesinin devam etmekte olduğunu dile getiren Koru, Newyork'taki Türkevi'nin de yıkılıp yeniden yapılacağını söyledi. Naci Koru, Dışişleri Bakanlığı'nda kullanılan bilgi yönetim sistemine ilişkin bilgiler de vererek, yeni sistemle belge ve bilgilerin yurt içi ve dışı temsilciliklere çok kısa sürede ulaştığını, bu sayede zaman ve mali açıdan büyük tasarruf edildiğini anlattı. Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı otomasyon sistemleri arasında bağ kuracaklarını da dile getiren Koru, bu sayede evrak transferinin çok hızlanacağını anlattı. Koru, benzeri otomasyon projelerini Adalet, Kalkınma ve İçişleri bakanlıkları ile de yapmayı planladıklarını söyledi.