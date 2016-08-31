Dışişleri "Türkiye YPG ile çatışmasızlıkta anlaştı" iddiasını yalanladı; ABD'ye sözünüzü tutun dedi

Dışişleri Bakanlığı, AFP'nin Washington yetkililerine dayandırdığı "Türkiye YPG ile çatışmasızlık konusunda anlaştı" haberini yalanladı. Bakanlık ABD'ye "Sözünüzü tutun" uyarısında bulunarak " Harekât bölgedeki terör belası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatsız etmeyecek noktaya getirilinceye kadar sürecek" denildi.

Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalar ve IŞİ D’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ün Fırat Kalkanı Harekâtı’na ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine şunları belirtti:

“Fırat Kalkanı Harekâtı’nın amacı bellidir. Harekât, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı ilkesi çerçevesinde, oradaki terör belası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatsız etmeyecek noktaya geriletilinceye kadar sürecektir.

Kabul edilemez

"ABD’li yetkililerin Fırat Kalkanı Harekâtı’nın kapsam ve hedefleri konusundaki açıklamaları üzerine ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass nezdinde üst düzeyde gerekli girişim yapılmış ve bu tarz beyanların hiçbir şekilde kabul edilemez bulunduğu, müttefiklik hukukuyla bağdaşmadığı vurgulanmıştır.”

Fransız Haber Ajansı AFP, “Türkiye ile Demokratik Suriye Güçleri’nin (SDG) çatışmasızlık anlaşmasına vardığını” iddia etti. ABD’li yetkililere dayandırılan haberde, “Fırat Kalkanı Harekâtı’nda Türkiye, PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güçlerinin ağırlıklı olduğu SDG ile çatışmasızlık anlaşmasına vardı” iddiası yer aldı.

Habertürk'ün Ankara’daki güvenilir kaynaklar iddiayı yalanladı başlıklı haberine göre de, “Türkiye’nin hassasiyetleri ve kırmızı çizgileri doğrultusunda Suriye’deki operasyonun aynı kararlılıkla devam ettiğini” vurguladı ve şunları belirtti:

“Böyle bir mutabakat yok. Angajman kurallarımız aynen devam ediyor. PYD/ YPG Fırat’ın batısına geçmeye kalkarsa ve tehdit unsuru olmaya devam ederse, aynı şekilde karşılık görecektir. PYD/YPG’nin tavrını önümüzdeki günlerde göreceğiz.”

AFP tarafından dile getirilen iddia ABD’nin Suriye ve Irak operasyonları merkez komutanlığı CENTCOM yetkilisi Albay John Thomas’ın açıklamalarına dayandırılıyor. Buna göre Albay Thomas, “Suriye’de IŞİD tehdidine odaklanmak için Türklerin ve YPG’nin çatışmayı durdurma noktasında teminat verdiğini” öne sürdü.