-DIŞİŞLERİ: TÜRKİYE JAPONYA'YA YARDIMA HAZIR ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - Dışişleri Bakanlığı, deprem ve tsunaminin vurduğu Japonya'ya yönelik olarak Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu bildirdi. Bakanlık tarafından bugün yapılan açıklamada, ülkenin en büyük adası Honshu'nun kuzeydoğu kıyısının afet bölgesi haline geldiği anımsatılarak, şöyle denildi: "Çok sayıda kişinin yaralanmasına ve can kaybına yol açan doğal afetler nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Meclis Başkanımız, Sayın Başbakanımız ile Sayın Dışişleri Bakanımız Japon karşıtlarına taziye mesajları göndermişler ve bu zor gününde Japon ulusunun yanında bulunduğumuzu vurgulayarak, her türlü yardıma hazır olduğumuzu bildirmişlerdir. Felaketin hemen sonrasında Kızılay'dan ve gönüllü yardım kuruluşlarından ekipler Japonya'ya hareket etmişlerdir. Ayrıca, vatandaşlarımız için Bakanlığımızda ilk aşamada çağrı merkezi devreye sokulmuş, bilahare kriz merkezi kurulmuştur. Japonya'nın, 1999 depremi sonrasında ülkemize uzattığı yardım eli hafızalarımızda tazeliğini korumaktadır. Türkiye de bu zor dönemde, dost Japon halkının acılarını dindirme yönünde yardıma hazırdır." Türkiye'nin Japonya ile dayanışma içinde olduğunun göstergesi olarak, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuya ilişkin olarak Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek tarafından gündem dışı bir konuşma yapıldığının da anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ayrıca, yurt içinde ve dış temsilciliklerimizde bayraklar 18 Mart akşamı gün batımından 21 Mart 2011 Pazartesi sabahına kadar yarıya indirilecek, bu hafta düzenlenecek resmi futbol müsabakaları öncesinde de Japonya'daki felakette hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacaktır. Japon tarafıyla yapılan eşgüdüm çerçevesinde 33 kişilik bir yardım/enkaz kaldırma ekibi de yarın Japonya'ya gönderilecektir. İhtiyaca göre, ekiplerimizin takviyesi söz konusu olabilecektir. Duyarlı vatandaşlarımızın, Japonya'ya yardıma hazır olduklarına dair ilgili Türk ve Japon makamlarına yapmakta oldukları başvurular, Japon halkına karşı beslenen dostluk ve dayanışmanın esasen en güzel tezahürüdür. Öte yandan, deprem ve tsunaminin neden olduğu büyük yıkım, Japonya'nın nükleer enerji üreten tesislerinden Fukushima Daichi santralinde de hasara yol açmıştır. Felaketin bu boyutu da ilgili makamlarımızca yakından izlenmekte ve Bakanlığımız ile Tokyo Büyükelçiliğimiz tarafından vatandaşlarımıza gerekli yönlendirmelerde bulunulmaktadır. Bu bakımdan, vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Tokyo Büyükelçiliğimizin internet sitelerinde yayımlanmakta olan duyuruları takip etmeleri önem taşımaktadır. Japon halkı ve hükümetine bu vesileyle bir kez daha başsağlığı diliyoruz."