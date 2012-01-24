-Dışişleri: ''Türkiye değişim sürecine destek'' ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da yapılan seçimlerin resmi sonuçlarının açıklanmasının memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Türkiye, Mısır'ın tüm Ortadoğu bölgesinin geleceği bakımından önem taşıyan demokratik değişim ve dönüşüm sürecini desteklemeye devam edecektir" dedi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mısır'da 28 Kasım 2011 ile 11 Ocak 2012 tarihleri arasında üç aşamada gerçekleştirilen Halk Meclisi seçimlerinin resmi sonuçlarının açıklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi. "Mısır'ın 25 Ocak Tahrir Devrimi'nin yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığı bir dönemde açıklanan sonuçların dost ve kardeş Mısır halkına hayırlı olmasını temenni ediyor, 23 Ocak günü ilk oturumunu yapan Halk Meclisi'ne çalışmalarında başarılar diliyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada, Halk Meclisi seçimlerinin barışçıl bir ortamda gerçekleştirilmesiyle Mısır'ın demokratik dönüşüm sürecinde önemli bir aşamanın geride kaldığı kaydedildi. Bundan sonraki dönemde Şura Konseyi seçimlerinin yapılması, yeni Anayasa'nın hazırlanması ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesinin öngörüldüğü hatırlatılan açıklamada, "Mısır'ın geleceğini belirleyecek bu sürecin demokratik meşruiyet, ulusal birlik ve uzlaşı anlayışı temelinde tamamlanması en samimi temennimizdir" denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Mısırlı kardeşlerimizin bu hassas ve zorlu değişim sürecini başarıyla neticelendirip, daha da güçlenerek çıkacaklarına; toplumsal yelpazede yer alan tüm unsurların temel hak ve özgürlüklerine saygı ve anayasal demokrasi esasına dayanan yeni bir toplumsal sözleşme ortaya koyacaklarına olan inancımız tamdır. Uluslararası toplumun, başta sosyo-ekonomik alanda olmak üzere, bu süreçte Mısır'a gerekli her türlü desteği sağlaması elzemdir. Türkiye Mısır'ın tüm Ortadoğu bölgesinin geleceği bakımından önem taşıyan demokratik değişim ve dönüşüm sürecini desteklemeye devam edecektir."