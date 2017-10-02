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Politika

Dışişleri: Türk Konseyi'nin barış ve refah ortamının yerleşmesine katkıda bulunmaya devam edeceğine inanıyoruz

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, "Türk Dünyası'nın, ortak dil, tarih ve kültürel değerlere dayalı işbirliği iradesinin somut fırsatlara dönüştürülmesinde ve halklar a

02 Ekim 2017 13:53

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı\'nca, 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, \"Türk Dünyası\'nın, ortak dil, tarih ve kültürel değerlere dayalı işbirliği iradesinin somut fırsatlara dönüştürülmesinde ve halklar arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştirilmesinde önemli rol oynayan Türk Konseyi\'nin bundan sonraki süreçte de bölgesinde ve ötesinde barış ve refah ortamının yerleşmesine katkıda bulunmaya devam edeceğine inanıyoruz\" denildi. 
Bakanlık tarafından Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü için yapılan açıklama, şöyle: 
\"2009 yılında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi\'ni  (Türk Konseyi) hayata geçiren Nahçıvan Anlaşması\'nın imzalandığı 3 Ekim, her sene olduğu gibi bu sene de, \'Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü\' olarak coşkuyla kutlanmaktadır. Türk Konseyi\'nin kuruluşundan bugüne kadar geçen kısa sürede gerçekleştirdiği başarılı projeler ve üye ülkelerin katkılarıyla elde edilen kazanımlar bize gurur vermektedir. Ayrıca, bu yılın Konsey Üyesi ülkeler ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 25. yıldönümü olması kıvancımızı arttırmaktadır.
Türk Dünyası\'nın, ortak dil, tarih ve kültürel değerlere dayalı işbirliği iradesinin somut fırsatlara dönüştürülmesinde ve halklar arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştirilmesinde önemli rol oynayan Türk Konseyi\'nin bundan sonraki süreçte de bölgesinde ve ötesinde barış ve refah ortamının yerleşmesine katkıda bulunmaya devam edeceğine inanıyoruz.\"

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