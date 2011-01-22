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DIŞİŞLERİ: TARİHİ GERÇEKLERİ SAPTIRMA ÇABASI ANKARA (A.A)

22 Ocak 2011 00:13

-DIŞİŞLERİ: TARİHİ GERÇEKLERİ SAPTIRMA ÇABASI ANKARA (A.A) - 21.01.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas'ın Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyareti sırasında Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının tarihi gerçekleri saptırma çabasından ibaret olduğu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama, ''Yunanistan Cumhurbaşkanı Papulyas'ın Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın Atina ziyareti sırasında Türkiye'yi hedef alan açıklamaları tarihi gerçekleri saptırma çabasından ibarettir, sağduyudan uzak ve işgal edilen yüksek makama yakışmayan iddialardır'' ifadesi kullanıldı. Türkiye ve Yunanistan'ın, ortak siyasi iradeleriyle, iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandırılması konusunda yoğun çaba gösterdikleri belirtilen açıklamada, ''Sorumlu makamların bu ortamı zedeleyecek beyanlardan uzak durmaları makul bir beklentidir. Bu tür açıklamaları yapanlara, özellikle ortak yakın geçmişimizin ciddi bir muhasebesini yapmalarını ve tarihi gerçekleri çarpıtmadan tetkik etmelerini, bunu yaparken de ahdi durumu iyi incelemelerini tavsiye ederiz'' denildi.

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