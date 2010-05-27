Dışişleri: 'Takas anlaşması'nda ileri bir adım attık

T24 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burak Özügergin, Türkiye'nin İran'la uranyum takası anlaşması yaparken ortaya nükleer dosyayı çözme iddiasıyla çıkmadığını, ancak nükleer dosyanın önemli bir unsurunu oluşturan takas meselesinde ileri bir adım attığını söyledi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Türkiye aleyhine son günlerde sarf ettiği sözlerle ilgili olarak da, "Biz bir tarafta gelin bir ekonomik alan yaratalım, birlikte istikrarı sağlayalım, refah içinde yaşayalım derken, öbür taraftan agresif beyanlar oluşturmak istediğimiz havayla bağdaşmıyor" dedi.





Dışişleri Bakanlığı'nın bilgilendirme toplantısında Türkiye ve Brezilya'nın İran'la birlikte yaptığı uranyum takası deklarasyonuna ilişkin soruları yanıtlayan Özügergin, bu anlaşmanın teknik açıdan gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığına ilişkin eleştirileri değerlendirdi.





Sözcü Özügergin, artık zamanın varılan anlaşmanın ileriye götürülmesi için uygun bir fırsat teşkil ettiğini belirterek, "Biz İran'ın nükleer dosyasını çözdük diye bir iddiayla ortaya çıkmadık ama nükleer dosyanın önemli bir unsurunu oluşturan takas meselesinde ileri bir adım attığımızı söylüyoruz. Şimdi karşı tarafın da iyi niyetle oturup bu atılan adıma uygun bir yanıt vermesini beklemek hakkımızdır, İran'ın da hakkı. Yoksa biz İran'ı 5+1'e, 5+1'i de İran'a karşı savunmuyoruz, biz ilkelerden hareket ettik" diye konuştu.





Bu süreç ve sonrasında ABD ile yapılan istişarelerin sorulması üzerine Özügergin, Türkiye'nin gerek deklarasyona varan süreçte gerekse deklarasyon sonrasında ilgili taraflarla görüşmelerini sürdürdüğünü, buna ABD'nin de dahil olduğunu söyleyerek, "Biz sorunun kökünden çözümünü sağladığımızı iddia etmiyoruz. Dolayısıyla evet, bardağın üst tarafı boş, ama o bardağı doldurma işlevini de beklemek hakkımızdır" dedi.







'Sert söylemin faydası yok'







Burak Özügergin, Ermenistan'da ortaya çıkan söylemdeki sertleşmeye ilişkin olarak, bunun ne Ermenistan ne de sürecin kendisine faydalı olacağını düşündüklerini söyledi.





Özügergin, düzenlediği basın toplantısında Türkiye-Ermenistan normalleşme süreciyle ilgili soru üzerine, Türkiye'nin bölgesel bir vizyonu olduğunu belirterek, bu vizyonunu içine normalleşme sürecinin de, Karabağ sorununun çözümünün de girdiğini kaydetti.





Sözcü Özügergin, "Ermenistan'da iç politika sahipleriyle olduğunu tahmin ettiğimiz, söylemde bir sertleşme var. Bunun ne Ermenistan'a ne de sürecin kendisine faydalı olacağını düşünüyoruz. Biz barış lisanı kullanıyoruz. Biz bir tarafta gelin bir ekonomik alan yaratalım, birlikte istikrarı sağlayalım, refah içinde yaşayalım derken, öbür taraftan agresif beyanlar oluşturmak istediğimiz havayla bağdaşmıyor" diye konuştu.

