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Dışişleri Sözcüsü: Bağdat'ta kaçırılan 18 Türk işçiden 2'si serbest bırakıldı

İşçilerin Basra kentinde serbest bırakıldığı açıklandı

16 Eylül 2015 15:41

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Bağdat'ta kaçırılan 18 Türk işçiden 2'sinin serbest bırakıldığını" açıkladı.

Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu ile birlikte Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Tanju Bilgiç, burada yaptığı açıklamada, "Bağdat'ta kaçırılan 18 vatandaşımızdan 2'si serbest bırakıldı. Serbest bırakılan işçiler Necdet Yılmaz ve Ercan Özpilavcı" dedi.

Serbest bırakılan işçiler Necdet Yılmaz (solda) ve Ercan Özpilavcı (sağda)

İşçilerin Basra kentinde serbest bırakıldığı açıklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakçı, Reuters'a yaptığı açıklamada, serbest bırakılan işçilerin yanı sıra diğer işçilerin de sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. 

Al Jazeera Türk, 11 Eylül'de, Şii milisler tarafından kaçırılan Türk işçilere ait görüntüler yayınlamıştı. Videoda işçiler, kendilerini kaçıran grubun taleplerini okuyordu.

Reuters'a konuşan Nurol Holding CEO'su Uğur Doğan, "Evet bu kişiler bizim işçilerimiz. Şu anda aileleri, Dışişleri Bakanlığı ve Bağdat büyükelçiliğimizle temas halindeyiz" demiş ancak başka bir detay vermemişti.

Nurol İnşaat'ın Bağdat'ın Sadr bölgesinde inşa ettiği stadyum kompleksinde çalışan 18 Türk işçi, 2 Eylül'de kaçırılmıştı.

Olayın hemen ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Irak'ta kaçırılan Türklerin bir stadyum inşaatında çalışan 14 işçi, 3 mühendis ve bir muhasebeci olduğunu belirterek, "Kaçırılma sırasında şirkette Türk işçilerini diğer ülkelerin vatandaşlarından ayırarak bir seçime tabi tuttuklarını öğrendik" demişti.

 

 

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