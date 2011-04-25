Dışışleri: Obama'nın sözleri sorunlu, esefle karşılıyoruz

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OBAMA 1915 İÇİN YİNE 'BÜYÜK FELAKET' DEDİ

Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada, "Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamayı çok sorunlu buluyor ve esefle karşılıyoruz" denildi.









"İç siyaset kaygılarıyla yapılan bu tür açıklamalar, Türkler ve Ermenilerin adil hafızaya ulaşmalarını zorlaştırmaktan başka bir işe yaramamaktadır" denilen açıklamada, şöyle devam edildi: "Tartışmalı tarihi olayları seçici bir adalet duygusuyla yorumlayan tek yanlı açıklamalar gerçeğin anlaşılmasını engellemektedir."

Açıklamada, "ABD'den beklentimiz, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini ve tarihi boyuta ilişkin çalışmaları zorlaştırması değil, kolaylaştırmasıdır. Tarihi acılar arasında taraf tutan bu tür açıklamalar, barışa ve halkların ortak geleceğine hizmet etmemektedir" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Güncel siyasi çıkar hesaplarıyla tarihin yazımına yapılmaya çalışılan tüm müdahalelere rağmen, adil hafızaya ulaşma çabalarımızı ve Ermenistan ile ortak geleceğimizi bu zeminde inşa etme kararlılığımızı sürdüreceğiz" denildi.





Dışışleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Murnay McCully ile ikili görüşmesinden önce gazetecilerin, ABD Başkanı Barack Obama'nın 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili açıklamasına ilişkin sorularını yanıtladı.







Davutoğlu: Türklerin acısının da hatırlanmasını isterdik





Her sene bu konunun gündeme gelmesi ve Türk-Amerikan ilişkilerine bir anlamda gölge düşürüyor olmasının gerçekten üzüntü verici olduğuna işaret eden Davutoğlu, ''Sayın Obama'nın açıklaması tek yanlı, tarihin tek bir perspektiften yorumlanmasına dayalı bir açıklama. Bugün burada, aynı gün, yüz binlerce şehidimizi verdiğimiz Çanakkale'yi bir yandan da hatırlıyor olmamızın da gösterdiği gibi, Osmanlı'nın parçalanması esnasında imparatorluk birçok acılar yaşamıştır'' dedi.

Bu acıları Yeni Zelandalılarla, Avustralyalılarla birlikte bir dostluk köprüsü haline dönüştürebildiklerini ifade eden Davutoğlu, bütün gün on binlerce Yeni Zelandalı ve Avustralyalının buraya gelerek bir dostluk mesajı oluşturacağını söyledi.

Davutoğlu, savaş gibi acı bir hatıra göz önünde tutulduğunda acıların paylaşılması ve tek taraflı olarak ele alınmaması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Böyle bir günde biz sayın Obama'nın o yıllarda Türklerin çektiği acıları da hatırlamasını beklerdik, isterdik, Amerika'nın çok köklü müttefik bir ülkesi olarak... Ayrıca dün, açıklamanın yapıldığı gün, TBMM'nin açılış günüydü. Gönül isterdi ki, bir milletin meclisinin, TBMM'nin açılması, milletin kendi egemenliğini tayin etme gününde bu hususa dikkat edilseydi memnun olurduk. Ancak yine tek taraflı açıklamaya maruz kaldık. Gelecek yıllarda artık bu tek yanlı açıklamalar yerine Türklerin ve Ermenilerin acılarını birlikte paylaştıkları, adil hafızaya dayalı dostluk günleri gelir ve onları bu şekilde hatırlarız.''