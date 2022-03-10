Dışişleri'nden Arap Ligi'ne tepki: Ülkemize yönelik iddiaları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen kararları reddeden bir açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen kararlarla ilgili, "Bazı kararlarda ve açıklamalarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarının tümüyle reddedildiği belirtildi. Türkiye'nin, milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehditlerle mücadelesini uluslararası hukukun ilke ve normları çerçevesinde yürüttüğü belirtilerek, "Bu konuda herhangi bir şüphe ya da tereddüt yoktur. Bölge gerçekleri ve dinamikleriyle uyuşmayan bu köhne ve art niyetli yaklaşımların Arap coğrafyasındaki sorunların çözümüne katkı sağlamadığı aşikardır. Türkiye, milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehditlerle mücadelesini uluslararası hukukun ilke ve normları çerçevesinde yürütmektedir. Bu konuda herhangi bir şüphe ya da tereddüt yoktur. Türkiye’nin tüm bu çabaları, aynı zamanda Arap ülkelerinin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasına yöneliktir" denildi.

"Arap Ligi’nin bu örgütün temsil ettiği asil halkın iradesini yansıtması beklenir"

Türkiye'nin, bölgede kalıcı istikrar ve refahın tesisi hedefiyle iş birliği yapma arzu ve iradesini sergileyen tüm Arap Ligi üyesi ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğu vurgulanarak, "Nitekim bugün Türkiye’nin, dost ve kardeş Arap halklarının yüreklerindeki yeri bellidir. Arap Ligi’nin, bazı üyelerinin münferit gündemlerine alet olmak yerine, bu örgütün temsil ettiği asil halkın iradesini yansıtması beklenir. Söz konusu kararlara karşı çıkmaya veya şerh koymaya devam eden üye ülkeler, bu katkılarımızın farkında ve ülkemizle iş birliğinin öneminin bilincindedir. Türkiye, bölgede kalıcı istikrar ve refahın tesisi hedefiyle, olumlu bir gündem doğrultusunda ve sağduyuyla iş birliği yapma arzu ve iradesini sergileyen tüm Arap Ligi üyesi ülkelerle birlikte çalışmaya hazırdır" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Arap Ligi'nin de dışişleri bakanlarının katıldığı Arap ülkeleri dışişleri bakanları, Libya, Irak ve Suriye gibi Kuzey Afrika ülkelerinde ve Orta Doğu'da Ankara'nın müdahalelerinin bölge güvenliğini "tehdit ettiğini" ileri sürerek Türkiye'nin provokasyonlarına son vermesini de içeren bir dizi karara imza koydu.

Arap Birliği Genel Sekreteri, Türkiye ve İran'ı çatışmalara müdahil olmakla suçladı.

Suriye harekatı hakkında Türkiye’yi kınayan Mısır, Arap Birliği’ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

Özellikle, "Libya'daki Türk müdahalelerini" kınayan Arap ülkeleri "Türkiye'nin Suriye topraklarındaki saldırısını" da reddetti ve bunu "Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ilkelerinin ve Güvenlik Konseyi kararlarının "açık ihlali" olarak değerlendirdi.

Bu durum karşısında Arap Ligi, Mısır'ın başını çektiği Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Irak'ın da yer aldığı "Arap ülkelerinin içişlerine Türk müdahalesi" konusunda bir komitenin kurulmasını da memnuniyetle karşıladı.