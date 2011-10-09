-Dışişleri Meşal Temmo'nun öldürülmesini kınadı ANKARA (A.A) - 08.10.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de muhalif hareket liderlerinden Meşal Temmo'nun öldürülmesini kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye Kürt Müstakbel Hareketi Lideri Meşal Temmo'nun 7 Ekim günü ''menfur bir suikast'' sonucunda hayatını kaybetmesinden ve önde gelen muhalif isimlerden Riyad Seif'in kendisini hedef alan bir saldırıda yaralanmasından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Suriye muhalefetinin sindirilmesi amacına yönelik girişimleri ve önde gelen muhalefet temsilcilerini hedef alan saldırılardaki artışı derin kaygıyla karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz. Çoğulcu, demokratik bir toplum ancak çok seslilik ile sağlanabilir. Türkiye, görüşlerini barışçıl yollarla dile getirmeye çalışan Suriye muhalefetini bastırmaya yönelik şiddet uygulamalarının tarihin akışını tersine çeviremeyeceğinin Suriye yönetimince bir an önce idrak edilmesini beklemektedir.''