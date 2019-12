Dışişleri: Livaneli'nin verdiği bilgiler mesnetsiz

LİVANELİ: TÜRKİYE BÜYÜK FIRSAT KAÇIRDI

'Livaneli, Bakanlığımıza resmi bir başvuruda bulunmamıştır'

'Verdiği bilgiler temelsiz mesnetsiz'

'Sıra Araplarda olduğu için yapamadık'

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sanatçı Zülfü Livaneli'nin, 'UNESCO Genel Direktörlüğü kapsamlı' basında yer alan iddialara cevap veriliyor.Bakanlık açıklamasında, 'Türk vatandaşlarının uluslararası kuruluşlardaki üst düzey önemli görevlere gelmeleri öteden beri desteklenmekte ve bu amaçla her zaman yoğun çaba sarfedilmektedir. Bu bağlamda, geçmişte, Sayın İlter Türkmen, Sayın Kemal Derviş, Sayın Hikmet Çetin, Sayın Ekmelettin İhsanoğlu başta olmak üzere vatandaşlarımızın uluslararası kuruluşlardaki üst düzey önemli görevlere gelmeleri için tarafımızdan her zaman aktif çaba içinde olunmuştur. Bu konudaki destek ve çabalarımıza gelecekte de devam edilecektir' denildi.'Bu durum, değerli bir Türk aydını olmasının yanı sıra sanatın hemen her dalında saygın bir konuma sahip bulunan Sayın Zülfü Livaneli için de tabiyatiyle geçerlidir' ifadesine yer verilen açıklamada, 'Ancak, Sayın Zülfü Livaneli'nin, UNESCO Genel Direktörlüğü görevi için Bakanlığımıza intikal etmiş herhangi bir adaylık girişimi ve başvurusu yoktur. Sayın Livaneli'nin adaylığı konusunda UNESCO Teşkilatı'na başvuruda bulunulduğuna ilişkin bir bilgi de mevcut değildir. Bu konuda herhangi bir ülke veya çevreden Bakanlığımıza resmi bir başvuru da olmamıştır' görüşü yer aldı.'Basında yer alan haberler üzerine Sayın Bakanımız Ağustos ayı içinde Sayın Livaneli'yi telefonla arayarak UNESCO Genel Direktör seçimleri süreci hakkında bilgi vermiş, bu konuda basın mensuplarının sorularına cevaben kamuoyumuzu da bilgilendirmiştir.Bütün bunlara rağmen, UNESCO Genel Direktörü seçim sürecinin 22 Eylül 2009 günü tamamlanmasının ardından çeşitli basın organlarında konuyla ilgili olarak yer alan haberlere ve Sayın Livaneli tarafından yapılan açıklamalara bir anlam verilememektedir. Sayın Livaneli'nin verdiği bazı bilgilerin temelsiz ve mesnetsiz olması da ayrıca üzüntüyle karşılanmıştır.'Dünyanın en prestijli kurumlarından UNESCO, bir süredir yeni başkanı seçmek için oylama yapıyordu.Türkiye'nin bu oylama sürecinde, 1996'dan beri iyi niyet elçiliği yapan Zülfü Livaneli'nin başkanlığı yerine Mısır'ın Kültür Bakanı Faruk Hüsnü'yü desteklediği iddia edilmişti.Dün CNN Türk'e konuşan Zülfü Livaneli, "Yabancı yetkililerin bana söylediği Türk hükümetiyle her temaslarında biz Livaneli'ye karşı değiliz, değerli bir aydınımızdır. İsteriz ama taraflarla karşı karşıya gelmek istemiyoruz diye anlattılar. Daha sonra beni bu adaylık süresi geçtikten sonra Cumhurbaşkanı, Dışişleri Danışmanı Gürcan Bey aradı ve dedi ki 'Çok üzgün Cumhurbaşkanı, hepimiz de çok üzgünüz. Sizin UNESCO'nun başında olmanız ne kadar önemli bir şeydi. Ama sıra Araplarda olduğu için maalesef biz bunu yapamadık" demişti.