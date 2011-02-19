Dışişleri Libya'ya Türklerin tahliyesi için iki THY uçağı gönderiyor



T24- Libya'da Türk inşaat şirketlerine saldırılmasının ardından, Dışişleri Bakanlığı bu ülkede yaşayan Türklerin tahliyesi için Türk Hava Yolları'ndan kiralanan iki uçak gönderme kararı aldı.

Libya'dan gelen haberlere göre Türk inşaat şirketlerinin şantiyelerinde de yağmalar yaşanması Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. İlk aşamada THY'nin Airbus A 330 ve A 321 tipi iki uçağı Bingazi'ye uçarak buradaki Türkleri İstanbul'a getirecek.



Atatürk Havalimanı'ndan Bingazi'ye uçacak olan TK 3998 sefer sayılı uçağın saat 16.00'da,TK 3996 sefer sayılı uçağın ise saat 18.00'da kalkması planlanıyor. TK 3988 ve 3986 sefer sayılı uçaklar da ihtiyaç halinde saat 19.00'da kalkacak şekilde hazır tutulacak.