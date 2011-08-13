-Dışişleri İsrail hükümetini kınadı ANKARA (A.A) - 12.08.2011 - Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin Doğu Kudüs'teki Ramat Shlomo yerleşiminde bin 600 yeni konut inşasına nihai onay vermesini kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Hükümetinin bir kaç gün önce Doğu Kudüs'teki Har Homa yerleşiminde 900'ün üzerinde konut inşasına ilişkin olarak aldığı kararla Türkiye ile birlikte tüm uluslararası toplumun tepkisini çektiği hatırlatılarak, "İsrail Hükümetinin sözkonusu karardan birkaç gün sonra, Doğu Kudüs'teki Ramat Shlomo yerleşiminde bin 600 yeni konut inşasına nihai onayını vermesini esefle karşılıyor ve kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, 2010 Mart ayında ilk aşama onayını açıkladığında uluslararası toplumdan gördüğü tepkiye rağmen, İsrail Hükümetinin aldığı bu kararın, kendisine yönelik yapılan bir çok çağrı ve uyarıyı hiçe saydığını gösterdiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Diğer yandan İsrail Hükümetinin, Doğu Kudüs'teki Pisgat Ze'ev yerleşiminde 700, Givat HaMatos yerleşiminde ise 2 bin konut inşa edilmesini onaylayacağına ilişkin haberler de kaygı vericidir. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria topraklarında aralıksız şekilde sürdürdüğü yerleşim faaliyetleri ve uluslararası hukuka aykırı diğer uygulamalarla Doğu Kudüs'ün tarihi, beşeri, kültürel ve dini dokusunu değiştirmeyi amaçlayan İsrail, vahim bir yanılgı içindedir. Zira, İsrail'in Filistin halkının topraklarına el koymak suretiyle barışa ulaşması mümkün değildir. İsrail'in barışı samimiyetle istemek ve buna uygun davranmak ile uluslararası hukuka ve topluma meydan okumak suretiyle barış, istikrar ve huzura hiçbir zaman kavuşamamak arasında seçim yapma zamanı gelmiştir. İşgal altındaki topraklarda mülkiyet yapısını değiştirmeye yönelik çabalara karşı Türkiye, her zaman Filistinli kardeşlerinin hukukunu korumaya devam edecektir."