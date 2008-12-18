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Dışişleri: Her konu konuşulabilmeli

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Özügergin, Türkiye'de her konunun rahatlıkla konuşulması gerektiğini söyledi.

18 Aralık 2008 02:00

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burak Özügergin, "Ermenilerden özür dileme kampanyası" ile emekli büyükelçilerin karşı bildirisine ilişkin olarak, Türkiye'de her konunun rahatlıkla konuşulabilmesi gerektiğini söyledi.
Özügergin, kamuoyunun olumlu ya da olumsuz tepki ve görüşlerinin, Türk dış politikasının oluşumunda dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Özügergin, dünkü basın toplantısında, soruları yanıtlarken, kampanyanın da, emekli büyükelçilerin bildirisinin de özel girişim olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin 1915 olayları hakkındaki tutumunun artık herkes tarafından açıkça bilindiğini kaydetti.
Özügergin, Dışişleri Bakanlığı'nın geçmişte teröre çok sayıda kurban veren bir kurum olduğunu, bu çerçevede bu konuyla ilgili hassasiyetlerini vurgulamanın yerinde olacağını da söyledi. Basın toplantısının bile, Dışişleri Bakanlığı şehitlerinden birinin (Büyükelçi Taha Carım) adını taşıyan bir salonda yapıldığına dikkat çeken Özügergin, "Dolayısıyla bizim için çok hassas bir konudur. Tüm şehitlerimizi hem rahmet, hem saygıyla anmayı bir borç bilirim" dedi. 

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