-DIŞİŞLERİ: GELİŞMELERİN KAYDA GEÇİRİLMESİNDEN MEMNUNUZ ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - Dışişleri Bakanlığı, AB'nin İlerleme Raporu'nda Türkiye'de son bir yıl içerisinde siyasi kriterler açısından sağlanan gelişmelerin kayda geçirilmesinden memnuniyet duyulduğunu bildirdi. Türkiye'nin, stratejik hedef olan AB üyeliği istikametinde üzerine düşenleri kararlılıkla yapmayı sürdürüldüğü vurgulanan Bakanlık açıklamasında, ''Aynı zamanda AB'nin de Türkiye'ye yönelik taahhütlerini yerine getirmesini bekliyoruz'' denildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, AB Komisyonu tarafından 1998'den bu yana Türkiye için düzenli olarak hazırlanan ve müktesebata uyum konusunda son bir yıl içinde katedilen mesafeyi yansıtan İlerleme Raporu'nun 13'üncüsünün ve AB'nin genişleme gündemine ilişkin tespit, değerlendirme ve öncelikleri içeren Genişleme Stratejisi Belgesi'nin bugün yayımlandığı hatırlatıldı. 2010 İlerleme Raporu'nda, Türkiye'de son bir yılda gerçekleştirilen siyasi reformlara geniş şekilde yer verildiği belirtilerek, ''Kayda geçirilen olumlu tespitler, ülkemizde gerçekleştirilen, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin en yüksek evrensel standartlara yükseltilmesini amaçlayan çalışmaların yansımasıdır. Ülkemizde son bir yıl içerisinde siyasi kriterler açısından sağlanan gelişmelerin İlerleme Raporu'yla bu şekilde kayda geçirilmesinden memnuniyet duyuyoruz'' ifadesi kullanıldı. Raporda ifade edilen beklentilerin ise, diğer aday ve müzakere eden ülkeler için olduğu gibi, üyelik aşamasına kadar geçecek süre zarfında, gerekli kriterlerin karşılanması yönünde Türkiye tarafından atılması gereken adımların bir envanteri olduğu bildirilerek, bu yönde yapılacak çalışmaların Türk hükümeti tarafından ilan edilen Ulusal Programlar ve Eylem Planı vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşıldığı anımsatılan açıklamada, ''Hükümetimiz, her vesileyle ifade edildiği gibi, reform sürecinde ilerleme sağlama yönünde kuvvetli bir irade taşımakta olup, gerekli adımları atmaya devam edecektir. 12 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen referandumda onaylanan kapsamlı Anayasa değişiklikleri, bu iradenin en somut göstergesidir'' denildi. Müktesabata uyum bağlamındaki beklentilerin, tam üyelik aşamasına kadar geçecek dönemde ilerleme raporlarında azalarak yer almaya devam edeceği de belirtildi. Raporda ayrıca, Türkiye'nin uygulamakta olduğu ekonomik istikrar programının ve temel sektörlerde gerçekleştirdiği yapısal reformların, Türk ekonomisinin krizlere direncini artırdığının vurgulandığı bildirildi. Hükümetin bu alanda izlenen disiplinli ve tutarlı politikasının başarısının teslim edildiği de kaydedilerek, öte yandan, Türkiye'nin alınan mali tedbirler ve bankacılık sektörünün sağlıklı yapısı sayesinde, küresel ekonomik krizin etkilerini atlatmayı başardığına ve büyüme hızının tekrar güçlü bir şekilde yükselişe geçtiğine dikkat çekildiği ifade edildi. -KIBRIS- Bakanlık açıklamasında, raporda "Kıbrıs" konusuna da yer verildiği hatırlatarak, Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme yönelik müzakerelerin, yerleşik BM parametreleri olan iki kesimlilik, siyasi eşitlik ve eşit statüye sahip iki kurucu devleti haiz yeni bir ortaklık zemininde devam ettiği belirtildi. Kıbrıs sorununun çözümü yönünde gerek Kıbrıs Türk tarafının gerek Türkiye'nin bugüne kadar attığı adımlar ve yaptığı açılımların, BM başta olmak üzere uluslararası toplum tarafından yakından bilinmekte olduğu kaydedilerek, Türk tarafının BM Genel Sekreteri'nin ortaya koyduğu hedef doğrultusunda 2010 yılı sonuna kadar çözüm istediğinin, BM tarafından da teyid edildiği anımsatıldı. Gelinen aşamada Türk tarafının tüm gayretlerine rağmen çözüm sürecinde arzu edilen gelişmenin henüz sağlanamadığı anımsatılan açıklamada, ''Bu durum ne Kıbrıs Türk tarafı ne de Türkiye'den kaynaklanmıştır. Hal böyleyken, raporda Türk tarafından aktif destek beklentisine dair ifadeler yer alması yadırganmaktadır. AB çözümün önünü açmak istiyorsa, bu gerçekleri göz önünde bulundurmalı ve öncelikle Kıbrıs Türklerinin izolasyonuna son vermek için 26 Nisan 2004 tarihli Konsey Kararı'yla üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmelidir'' denildi.